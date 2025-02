Potem ko so neznanci v noči na soboto oskrunili območje spomina na žrtve povojnih pobojev v Bazovici, sta se danes obtožbam tega dejanja pridružili stranka slovenske manjšine v Italiji Slovenska skupnost (SSk) in Društvo TIGR Primorske.

"Očitno gre za poskus ponovnega razpihovanja sporov in sovraštva med narodi v naših krajih, ki ga spodbujajo tisti, ki svoj politični obstoj gradijo prav na ranah in tragedijah preteklosti," so sporočili iz SSk.

Kot so dodali, so prepričani, da ima to nizkotno dejanje svoj izvor prav med tistimi, ki so leta 2022 ob zgodovinskem srečanju takratnega slovenskega predsednika Boruta Pahorja z italijanskim predsednikom Sergiem Mattarello v Bazovici slovensko delegacijo pričakali z napisom "izdajalec".

"Slovenska manjšina zavrača taka dejanja, saj se dobro spominja podobnih primerov, ko so bili oskrunjeni tudi njeni spomeniki uporu," so poudarili.

"Na srečo pa sta evropski duh, ki ga je posebej poudarilo odmevno in množično obiskano odprtje Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica 2025, ter poklon predsednikov Pahorja in Mattarelle leta 2022, ko sta si podala roke pri bazovskem šohtu in pri spomeniku štirim slovenskim antifašistom, dokončno omogočila, da smo Slovenci in Italijani tega območja skupaj presegli tragedije preteklosti," so dodali na SSk.

V Društvu TIGR Primorske pa so opozorili, da to "zavržno dejanje seje razdor med vse miroljubne prebivalce na obeh straneh meje" v trenutku, ko sta obe sosednji mesti, Nova Gorica in Gorica, v slogi in sodelovanju postali Evropska prestolnica kulture.

Pri tem so ocenili, da je bil eden od ciljev povzročiteljev onečaščenja spomenika zagotovo tudi vreči senco na ta pomemben kulturni dogodek, ki združuje prebivalce obeh sosednjih držav. Tistim, ki so spomenik poškodovali z napisom, je uspelo doseči, da so odvrnili pozornost od mnogo pomembnejših dogodkov izkazovanja prijateljstva med sosednjima narodoma, so dodali in izrazili upanje, da bodo pristojni storilce identificirali.

Incident je v soboto obsodilo več italijanskih politikov. Italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli, ki je obiskal spomenik, je dejal, da zgodovinske resnice ne bo mogel nikoli nihče vandalizirati. Premierka Giorgia Meloni pa je poudarila, da oskrunitev spomenika v Bazovici ne pomeni le teptanja spomina na žrtve iz fojb, ampak oskrunitev celotnega naroda.