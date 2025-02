Neznanci so ponoči oskrunili območje spomina na žrtve povojnih pobojev v Bazovici. Ob vhodu vanj v slovenščini piše "Trst je naš" ter "Smrt fašizmu svoboda narodom", poroča časnik Primorski dnevnik. Incident se je zgodil tik pred italijanskim dnevom spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije, ki ga obeležujejo 10. februarja.

Ob vhodu na spominsko območje je zapisana še številka 161, ki naj bi po pisanju Primorskega dnevnika pomenila črke AFA, kar je kratica za antifašistično skupino.

Incident je že obsodilo več italijanskih politikov.

Italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli, ki je obiskal spomenik, je poudaril, da "zgodovinske resnice ne bo mogel nikoli nihče vandalizirati", poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Premierka Giorgia Meloni je poudarila, da oskrunitev spomenika v Bazovici ne pomeni le teptanja spomina na žrtve iz fojb, ampak oskrunitev celotnega naroda. "Kar se je zgodilo, je hudo dejanje brez primere, ki ne sme ostati nekaznovano," je dodala.

Zunanji minister Antonio Tajani je na družbenem omrežju X vandalizem obsodil in ga označil za strahopetno gesto, katere namen je spodkopati dialog med narodi, ki si želijo mirne prihodnosti.

Ena od osrednjih slovesnosti ob dnevu spomina vsako leto poteka prav na spominskem območju ob spomeniku žrtvam povojnih pobojev ter breznu blizu Bazovice pri Trstu. Letošnja bo potekala v ponedeljek.

V Italiji so za dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije 10. februar - v spomin na dan, ko je bila podpisana pariška mirovna pogodba - razglasili marca 2004, obeležujejo pa ga od leta 2005. Ob tem se spominjajo predvsem dogodkov po drugi svetovni vojni, ko so se morali Italijani na tem območju odločiti, ali bodo ostali v Jugoslaviji ali bodo zapustili svoje rodne kraje.