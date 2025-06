Preplah v mestu: odkrili tri bombe in evakuirali več kot 20 tisoč ljudi #video

V središču Kölna na zahodu Nemčije so danes evakuirali več kot 20 tisoč ljudi, potem ko so v mestu v ponedeljek odkrili tri bombe iz druge svetovne vojne. Bombe naj bi deaktivirali danes. Operacija poteka po načrtih, ni pa znano, kdaj bo končana, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Gre sicer za največjo evakuacijo mesta po drugi svetovni vojni.

Köln zaradi evakuacije po navedbah DPA danes spominja na mesto duhov. Ulice so prazne, trgovine zaprte, številne prireditve so odpovedane.

Evakuacijo v kölnskem okrožju Deutz so začeli danes zjutraj, uradniki pa so kasneje opravili dva kroga preverjanj, ali so vsa stanovanja na območju s polmerom okoli enega kilometra prazna. Evakuirali naj bi okoli 20 tisoč ljudi, po navedbah tiskovne predstavnice mesta pa bi lahko trajalo več ur, da bi zagotovili, da vsi odidejo.

Ko se bodo oblasti prepričale, da na območju prepovedi gibanja ni nikogar, bosta dva strokovnjaka deaktivirala bombe ameriške izdelave, ki so jih odkrili v ponedeljek.

Največja evakuacija po koncu druge svetovne vojne

"Evakuacija je največji tovrsten ukrep po koncu druge svetovne vojne. Vsi vpleteni upajo, da bo odstranitev mogoče končati v sredo," piše na spletni strani mesta.

Tiskovna predstavnica mesta je za DPA popoldne povedala, da operacija poteka po načrtih.

V Nemčiji tudi 80 let po koncu druge svetovne vojne pogosto odkrijejo neeksplodirane bombe in jih deaktivirajo, vendar pa operacija tokrat predstavlja poseben izziv zaradi velikosti bomb in dejstva, da so jih našli v središču mesta z 1,1 milijona prebivalcev. Na območju evakuacije so med drugim bolnišnica, dva domova za starejše, več muzejev in sedež nemške podružnice televizije RTL.

Zaradi deaktivacije bomb je danes zaprta železniška postaja v okrožju Deutz, nekaj časa pa bosta prekinjena tudi ladijski promet po reki Ren in zračni prostor nad Kölnom.