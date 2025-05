V švicarski dolini se pripravljajo na evakuacijo: "Katastrofe ne moremo preprečiti"

Oblasti v krajih Steg-Hohtenn in Gampel-Bratsch so v četrtek zvečer na svojih spletnih straneh pozvale prebivalce, naj pripravijo osebne stvari, da bodo pripravljeni na čimprejšnjo evakuacijo, če bo ta potrebna.

Prizadeta območja se nahajajo okoli 20 kilometrov nižje od vasi Blatten, ki jo je v sredo zasul obsežen plaz iz ledu, kamna in blata. Plazovina je onemogočila reki Lonza prost prehod, zato se voda zadržuje za novonastalim jezom in hitro narašča, tudi do tri metre na uro.

V dolino bi lahko zletelo še več sto tisoč kubičnih metrov kamenja

Oblasti upajo, da bo voda našla varno pot naprej. So pa posvarili, da bi lahko začela prestopati jez, kar bi vodilo v poplavni val, ki bi lahko s seboj v dolino odnesel tudi plazovino.

Trenutno ne morejo ukrepati, da bi preprečili nadaljnjo katastrofo. Območje plazovine je nestabilno, dodatno nevarnost predstavlja možnost novih plazov. Po nekaterih ocenah bi lahko v dolino zletelo še več sto tisoč kubičnih metrov kamenja.

Številne hiše uničene

Na ledeniku Birch se je v sredo popoldne odlomil del ledenika in sprožil plaz, ki je zasul večji del vasi Blatten. V vasi, kjer sicer živi okoli tristo ljudi, so bile uničene številne hiše. Kar jih je ostalo nepoškodovanih, pa je zdaj poplavila narasla reka.

Prebivalce vasi so že prejšnji teden preventivno evakuirali, na območju je ostal le starejši moški, ki ga še pogrešajo.

Ledeniki na območju Alp se že vrsto let krčijo zaradi posledic podnebnih sprememb. Tudi švicarski ledeniki se pospešeno talijo. V letih 2022 in 2023 so se denimo stalili toliko kot med letoma 1960 in 1990, izgubili pa so približno deset odstotkov svoje prostornine.