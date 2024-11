Na Pasji Ravni v Poljanski dolini so ukradli spominsko ploščo padlim borcem Cankarjevega bataljona, so sporočili iz Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

V zvezi so poudarili, da kraja spomenika predstavlja vrh vandalizma nad spominom padlih borcev.

Kamnita spominska plošča je bila postavljena padlim borcem, ki so se leta 1941 pridružili Cankarjevemu bataljonu in med 2. svetovno vojno branili območje Poljanske doline pred nemškim okupatorjem, so dodali.