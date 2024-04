Je to šala? Legendo počastili z mini spomenikom.

"Je to spomenik za mravlje? Je to neslana šala glede košarkarjeve višine? To mora biti satira," je le nekaj komentarjev, ki so se pojavili na družbenih omrežjih po tem, ko so v ameriškem košarkarskem klubu Philadelphia 76ers odkrili kip v čast svoje legende Allena Iversona. Bolj kipec, so se še šalili spletni troli, prepričani, da je bil košarkarski as, ki se je upokojil pred trinajstimi leti tarča neprimerne potegavščine.

A več deset tisoč objav na družbenih omrežjih je vendarle zgrešilo bistvo. Philadelphia 76ers so nekdanjega asa počastili povsem resno, njegov kip, čeprav majhen, je povsem primerljiv s preostalimi plastikami pomembnih igralcev kluba, ki so razvrščeni na t. i. "aleji legend" pred središčem za trening moštva iz lige NBA v Camdenu.

the unveil from the 🔝. pic.twitter.com/njB9wWwanj — Philadelphia 76ers (@sixers) April 12, 2024

Iversonov je bil deseti, zdaj stoji ob boku kipcev posvečenim Charlesu Barkleyju, Wiltu Chamberlainu, Juliusu Ervingu, Mauricu Cheeksu, Mosesu Malonu, Billyju Cunninghamu, Halu Greeru, Bobbyju Jonesu in Dolphu Schayesu.

Allen Iverson joins Sixers royalty with his own statue at the 76ers' practice facility! 🙌 pic.twitter.com/xPRtGkFLEw — NBA (@NBA) April 12, 2024

V klubu so namero o postavitvi kipa Allenu Iversonu objavili pred mesecem dni, natanko deset let po tem, ko so upokojili in pod strop dvorane obesili dres s številko 3, ki ga je v enajstih sezonah, ki jih je preživel v Filadelfiji, nosil danes 48-letni nekdanji branilec.

Preberite še: