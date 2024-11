Državni vrh na čelu s predsednico republike Natašo Pirc Musar je ob današnjem dnevu spomina na mrtve položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam ob Kongresnem trgu v Ljubljani. Predsednica je izrazila željo, da bi nam uspelo zapreti to poglavje slovenske zgodovine.

"Včeraj sem bila v majhni vasi Gora v občini Sodražica. Tam so že pred skoraj 20 leti postavili spomenik vsem žrtvam 20. stoletja, tudi povojnim pobojem. Sprehodila sem se po gozdovih, kjer so odkopavali kosti. Na tem spomeniku v tej majhni vasici je knjiga, ki se zapira. Želela bi si, da tudi na vseslovenskem prostoru to knjigo, to poglavje enkrat zapremo," je v izjavi za medije ob robu dogodka dejala predsednica republike.

Pri polaganju venca sta jo spremljala predsednik državnega sveta Marko Lotrič in notranji minister Boštjan Poklukar.

"Ob dnevu spomina na mrtve se z ljubeznijo in spoštovanjem oziramo na vse, ki so nas zapustili. Obiski grobov nas opominjajo na minljivost življenja, a tudi na neizmerno vrednost spominov, ki ostajajo v naših srcih," pa je ob današnjem prazniku na družbenih omrežjih objavila vlada.