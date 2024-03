Kaj se je zgodilo s predsedniškimi glavami na gori Rushmore?

Zgodovinski spomeniki so neizbrisni del naše kulturne dediščine, ki pripovedujejo zgodbe preteklosti in identitete naše družbe. V današnjem svetu, ki se neprestano spreminja in razvija, se soočamo z izzivi ohranjanja teh spomenikov in zagotavljanja njihovega trajnega pomena. V tej luči se pojavi vprašanje družbene odgovornosti – kako se lahko skupaj kot družba zavezujemo k ohranjanju in negovanju naše zgodovinske dediščine?

V torek, 26. marca, bo v Mariboru v okviru čistilne akcije potekalo čiščenje granitnih delov Starega mostu. Foto: Kärcher

Družbena odgovornost je več kot le prizadevanje posameznika ali organizacije za doseganje koristi za celotno družbo. Gre za moralno in etično zavezanost k skupni dobrobiti, vključno z zaščito in ohranjanjem kulturnih dobrin. Ohranjanje zgodovinskih spomenikov ni le vprašanje preprostega ohranjanja fizične strukture, temveč tudi ohranjanja identitete, spomina in zgodovinskega konteksta, ki ga predstavljajo.

Vlada, nevladne organizacije, podjetja in posamezniki imajo vsi pomembno vlogo pri ohranjanju zgodovinskih spomenikov. To vključuje finančno podporo za obnovo in vzdrževanje, prostovoljno delo, ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja in spoštovanje zakonodaje, ki varuje te dragocene dediščine.

Podjetje, ki se prostovoljno zavzema za ohranitev spomenikov

Med organizacijami, ki se že 30 let vidno zavzemajo za ohranitev zgodovinskih spomenikov, prepoznamo podjetje Kärcher. Kot družinsko podjetje namreč želijo prevzeti odgovornost. Najsi gre za otroške vasi, za zgodovinske zgradbe ali za varčevanje z vodo – s svojo čistilno tehnologijo, strokovnim znanjem in donacijami igrajo svojo vlogo pri čiščenju okolja in ohranjanju kulturnih spomenikov.

Kot strokovnjak na področju čiščenja prostovoljno prispeva k ohranitvi zgodovinskih spomenikov in zgradb. S partnerstvi, trajnostnimi pristopi in inovativnimi rešitvami, Kärcher izkazuje predanost do ohranjanja spomenikov in kulturnih artefaktov za prihodnje generacije.

Kärcher se zavzema tudi za ohranjanje kulturnih spomenikov po Sloveniji

V skladu z njihovo vizijo in znanjem, Kärcher združuje zaposlene, strokovnjake in poslovne partnerje, da bi soustvarili dogodke in projekte, ki bogatijo našo kulturno dediščino. S svojimi trajnostnimi pristopi in tehnološkimi inovacijami Kärcher omogoča učinkovito čiščenje in vzdrževanje zgodovinskih spomenikov brez škodljivih vplivov na okolje. S tem prispeva k ohranjanju fizične in estetske integritete teh dragocenih artefaktov.

V kontekstu vračanja družbi in skrbi za kulturno dediščino se bo v torek, 26. marca, ob osmi uri zjutraj začelo čiščenje granitnih delov Starega mostu v Mariboru, kjer bo podjetje Kärcher z visokotlačnimi stroji prostovoljno očistilo umazanijo in grafite. Očistili bodo most, vse kamnite oboke ter stopnišče, ki je povezovalni del Lenta in Dravskega mostu. Pri podjeju Kärcher čiščenje Starega mostu vidjo "kot čudovit zaključek prenove Lenta", je povedala direktorica omenjenega podjetja, Helena Walland ter napovedala, da bo samo čiščenje za mimoidoče zelo zanimivo.

Foto: Kärcher

Ključni datumi Okoljskih dni:

26. marec do 3. april: Čiščenje Starega mostu,

5. april: Čistilna akcija mariborskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol,

6. april. med 9.00 in 13.00: Velika mestna čistilna akcija po mestnih četrteh in krajevnih skupnostih,

22 april: Snaga se predstavi in Izmenjevalnica na Trgu svobode.

Vzpostavitev partnerstev med javnim sektorjem, zasebnimi podjetji in lokalnimi skupnostmi lahko prinese inovativne rešitve za ohranjanje zgodovinskih spomenikov. S skupnimi prizadevanji lahko zagotovimo, da bo naša kulturna dediščina ostala živa in dostopna za prihodnje generacije.

Sodelovanje podjetja Kärcher pri ohranjanju kulturne dediščine je zgled, kako lahko podjetja v svojem delovanju združujejo trajnost in družbeno odgovornostjo. Skozi svoje prizadevanje za ohranjanje zgodovinskih spomenikov prispevajo k bogatitvi naše kulturne identitete in zagotavljajo boljšo prihodnost za nas vse.

Do zdaj je Kärcher izkazal svoje izkušnje in strokovno znanje pri več kot 160 projektih restavriranja po vsem svetu. Njihovi čistilni izdelki ne pridejo bolj do izraza nikjer drugje kot pri mednarodnih projektih , ki so jih očistili ter s tem prispevali k njihovi ohranitvi. Od kipa Kristusa Odrešenika v Riu de Janeiru, predsedniških glav na gori Rushmore v Južni Dakoti do Brandenburških vrat v Berlinu!

Kärcher je v sodelovanju z organizacijo National Park Service očistil predsedniške glave na gori Rushmore v Južni Dakoti (ZDA). Restavratorsko čiščenje je bilo opravljeno v okviru programa sponzoriranja kulture. Pri tem so bili odstranjeni lišaji, alge, mah in druga organska umazanija, ki bi lahko zaradi biološke korozije na dolgi rok poškodovala spodaj ležeči kamen. Foto: Kärcher

Ta in podobni projekti so odličen prikaz, kako lahko sodelovanje med podjetji in organizacijami za ohranjanje spomenikov pripomore k varovanju naše skupne zgodovine in identitete.

Dragoceni spomini na preteklost

Spomeniki so simboli nacionalne ali lokalne pripadnosti, ki poudarjajo pomembne dogodke ali dosežke v zgodovini. Zato njihova ohranitev pomaga ohranjati korenine in povezave z preteklostjo, kar je ključno za razumevanje lastne kulture.

Ohranjanje zgodovinskih spomenikov je vprašanje, ki zahteva kolektivno odgovornost. Če želimo ohraniti svojo kulturno dediščino za prihodnje generacije, moramo delovati skupaj kot družba. Družbena odgovornost nas zavezuje, da spoštujemo in negujemo naše zgodovinske spomenike kot dragocene spomine na preteklost, ki nas oblikujejo in definirajo.