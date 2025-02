Štiriinštirideset ustanov, zavodov in produkcijskih ekip s področja kulture je izrazilo protest proti zlorabi dobrega imena slovenskih umetnikov in umetnic, njihovih praks, uspehov in del, ki se pojavlja v referendumski kampanji stranke SDS proti zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.

Kot so zapisali v javnem pismu, stranka SDS sistematično blati uspešne ustvarjalce in ustvarjalke in neposredno zlorablja delo in ime umetnic Maje Smrekar in Simone Semenič, obe sta prejemnici nagrad Prešernovega sklada, z namenom mobiliziranja javnega mnenja v referendumski kampanji.

"Zaradi prepričanja, da nas kot nacionalno in nasploh človeško skupnost prav umetnost in kultura opredeljujeta bolje, globlje in usodneje kot karkoli drugega, podpiramo zakonsko regulacijo izplačevanja dodatka k pokojninam vrhunskih umetnikov in umetnic, ki s svojim nemalokrat neprimerno vrednotenim delom v polju umetnosti nesebično bogatijo naše bivanje tako na ravni posameznika kot naroda in civilizacije," so zapisali.

Spomnili so, da se dodatek k pokojninam vrhunskih umetnic in umetnikov v Sloveniji po zakonu izplačuje vse od leta 1974, in dodali, da v nasprotju s trditvami pobudnikov referenduma njegova regulacija ne bo ogrozila obstoječih pokojnin vsem upokojencem, saj je le droben prispevek države k priznanju pomena in vrednosti umetniškega ustvarjanja in k dostojni starosti tistih, ki so s svojim vrhunskim umetniškim delovanjem prispevali neizmerno veliko k blagostanju skupnosti.

Umetniško delo uporabljajo brez dovoljenja

Izrazili so tudi nasprotovanje neposrednemu načinu zlorabe, s katerim si je stranka SDS brez dovoljenja za uporabo, razmnoževanje in predelavo reprodukcije umetniškega dela prisvojila umetniško delo Smrekar ter ga uporablja v medijskih objavah in na plakatih na stojnicah za zbiranje podpisov. V medijskih objavah pa se v omenjenem kontekstu uporablja tudi umetniško delo Semenič, so opozorili.

Takšen način ravnanja z avtorskim delom razumejo kot zavržno zlorabo umetniških praks umetnic Smrekar in Semenič, pomeni pa tudi omalovaževanje, javno poniževanje in zaničevanje ustvarjalnega dela umetnic.

Spomnili so, da je Smrekar v preteklih dobrih dveh desetletjih razstavljala na več deset samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini ter bila prejemnica več domačih in mednarodnih nagrad. Njeno delo je med drugim v zbirki Moderne galerije, umetnica je predstojnica oddelka za kiparstvo na akademiji za likovno umetnost in oblikovanje ALUO.

Semenič je najbolj prepoznavna kot gledališka ustvarjalka in dramska avtorica. Njene drame so prevedene v 24 jezikov in uprizarjane tudi v tujini, njena prozna dela žanjejo uspehe doma in na tujem. Je dobitnica številnih domačih in tujih nagrad.

V javnem pismu so tudi obsodili zlorabo osebnega dostojanstva in ustvarjalnega delovanja umetnikov in umetnic, ki – kot so zapisali – na tako zavržen in nesprejemljiv način postanejo žrtve dnevnopolitičnih manipulacij prav zaradi svojega umetniškega delovanja.

Javno pismo so podpisali predstavniki muzejskih in galerijskih ustanov, zavodov in društev ter producenti kulturnih in umetniških programov na področju sodobne umetnosti.

SDS je zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti začela v preteklem tednu.