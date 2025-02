Na TV Slovenija so pripravili številne novosti, s katerimi želijo osrednji programski čas odpreti čim večjemu krogu gledalcev z raznolikim in vključevalnim programom. Med novostmi izpostavljajo novo dnevno nadaljevanko in številne razvedrilne oddaje ter novo oddajo o zdravju. Sodobno in svežo podobo pa je dobil tudi njihov studio za informativne programe. Nova voditeljica Odmevov je Manica Janežič, ob koncih tedna bo Dnevnik vodila Vita Vlašič, svojo zdravstveno oddajo pa je dobil znani infektolog in voditelj podkastov David Zupančič.

Televizija Slovenija v obdobje pred začetkom pomladi v svoj program vključuje številne nove oddaje, ki se jih bodo gledalci lahko razveselili že zelo kmalu. Na male zaslone tako prihajajo nove razvedrilno-zabavne, ugankarske, izobraževalne in glasbene oddaje ter serije, ki bodo osvežile program na javni televiziji.

V posebni oddaji z voditeljem Igorjem E. Bergantom, ki je z voditelji oddaj in igralci v serijah na kratko spregovoril, so se dotaknili njihovih vsebin in poudarkov, ki jih vsaka oddaja prinaša. V spodnjem razporedu si lahko ogledate, katere so nove oddaje in kdo bodo njihovi novi voditelji. Med njimi so nekateri že stari izkušeni mački, spet drugi pa so v televizijskem svetu še novinci.

Televizijski voditelj Igor E. Bergant Foto: Bojan Puhek

"Gotovo ste pričakovali, da bo v barvnih tonih današnjega dogodka prevladovala umirjena modrina, pa ne, saj letos prinašamo barve, torej zelo raznolik program in številne novosti, namenjene vsem našim gledalcem, gledalcem športa, informativnih oddaj, kulture in razvedrila," je povedala direktorica Televizije Slovenija Ksenija Horvat, ki je dodala, da je bil vstop v leto 2025 odličen.

Povedala je, da jim je gledanost v osrednjem večernem terminu v drugi polovici leta opazno zrasla, za njimi pa je tudi uspešno izpeljan projekt Ema, omenila je odlično gledanost silvestrskega programa in športnih dogodkov ter izpostavila prenos kulturnega dogodka Evropske prestolnice kulture. "Celoletno naporno delo pri prenovi studia 3 je bilo prav tako uspešno," je še poudarila Horvat. "Prepričana sem, da se z letošnjim programom naša televizija spet postavlja na noge."

Pri prenovi so bili finančno izjemno skrbni, je dodala. "Če govorim le o gradbenih delih, novem videogolu in nekaj scenskih elementih, torej miza in nekaj stolov, je bila investicija še vedno precej manj kot milijon evrov," je poudarila. Foto: Bojan Puhek

V studiu so številni zasloni na dotik (t. i. walli), ki nudijo tudi različne podatkovne prikaze različnih vsebin, ter miza z nastavljivo višino.

Kako je videti prenovljeni studio Televizije Slovenija za informativne programe, si oglejte v spodnji fotogaleriji:

Evrovizija 2025: Klemen Slakonja že ta teden v Švico

Voditelj posebne oddaje Bergant je spregovoril z zmagovalcem letošnje Eme Klemnom Slakonjo, ki so ga odzivi gledalcev in poslušalcev zelo ganili. "Ko sem pisal pesem, si nisem predstavljal, da bi to pri ljudeh zbudilo taka občutja, da ljudje poročajo o kurji polti, celo o solzah. To je nekaj, česar si nisem nikoli predstavljal."

"Kljub temu da zelo obožujem slovenski, materni jezik, je videti, da bo nastop v angleščini," je povedal naš letošnji evrovizijski predstavnik. Kot je dodal, že v torek odhaja v Švico, kjer bodo že kmalu snemali predstavitveno razglednico, ki naj bi jo posneli v gorah.

Foto: Bojan Puhek

Oddaja Besedolov: voditelja Ana Marija Mitič in Sandi Morel

Bergant je ob predstavitvi naslednje nove oddaje Besedolov povedal, da kviz Vem!, ki je na Televiziji Slovenija stalnica že deset let, ostaja na programu. Voditelja nove oddaje bosta Ana Marija Mitič in Sandi Morel. "Kot že naziv oddaje pove, gre za besede. Da pa do njih pridemo, pa najprej potrebujemo črke. In letterbox je škatla, v kateri se skriva pet črk slovenske abecede, bolje rečeno, te črke se skrivajo v sivih celicah naših tekmovalcev, ki v parih prihajajo in izbirajo prave črke, da ti potem izbirajo prave besede," je ob predstavitvi nove oddaje povedala Mitič.

Kot je dodal Morel, ima oddaja več krogov in na koncu dobijo tudi finalni par, ki lahko osvoji tisoč evrov. Mitič je pojasnila, da sta se nova voditelja oddaje srečala tudi z novo nenavadno besedo "virtualni studio", saj bo scena oddaje prišla šele kasneje. Oddaja bo na sporedu ob sredah, četrtkih in petkih popoldne.

Novi voditeljski par oddaje Besedolov Ana Marija Mitič in Sandi Morel Foto: Bojan Puhek

Japajade šov: voditelja Dejan in Lucy

Petek zvečer pa na Televiziji Slovenija prinaša še eno oddajo, ki utegne biti glede na dosedanje izkušnje z oddajami iz tega žanra pravi "razcvetek", je ugotavljal voditelj Bergant. Narodnozabavno glasbeno oddajo Japajade šov bosta vodila Dejan Vunjak in Lucija Vrankar (Lucy). Voditeljica Lucy se bo v tej vlogi preizkusila prvič, glasbenik Dejan Vunjak pa je pred četrt stoletja že soustvarjal oddajo Pepi vse ve, v kateri je upodobil lik Mihca.

"Besedo japajade ljudje v različnih kontekstih in frazah uporabljajo po celotni Sloveniji," je povedala Lucy. Dodala je tudi, da gre zelo v uho tudi jingel oddaje, ki pa ne bo gostila samo narodnozabavnih glasbenikov in zgolj te zvrsti glasbe. "Gre za zabavno glasbeno oddajo, tako da bo v njej veliko različne glasbe. Seveda narodnozabavne, saj imamo radi harmoniko, to je naš instrument. Zraven bosta tudi zabavna in pop glasba. Bomo pa, kar je najpomembnejše, imeli ogromno slovenske glasbe," je še povedal Vunjak, ki je kot glasbenik in plesalec že stal na marsikaterem odru. V oddaji bodo iskali in podelili tudi naziv Naj kmet leta, za katerega se bo potegovalo 12 tekmovalcev v treh različnih vrstah nalog: glasbeni, fizični in miselni. Prva oddaja bo na sporedu 21. februarja.

Kot je še povedal Vunjak, bodo v oddaji lahko "nastopili vsi, ki pojejo slovenske pesmi, in tisti, ki bodo pri nas želeli kaj pokazati".

Voditelja Japajade šova Dejan in Lucy Foto: Bojan Puhek

Inkognito z voditeljem Sašom Jerkovićem

Novo razvedrilno oddajo Inkognito v torkih zvečer bo vodil znani novinarski obraz športnega uredništva TV Slovenija Saša Jerković, ki na zaupanje za vodenje nove oddaje "gleda kot na velik izziv in neko popestritev udejstvovanju na televiziji". Dodal je, da se vodenja nove oddaje izjemno veseli in upa, da se bo oddaja med gledalci dobro prijela.

Jerković je pojasnil, da bo četverica za omizjem (med njimi bodo humoristi, komiki in igralci) skušala uganiti poklic naključnega slehernika, ki bo sedel ob voditelju. Slehernik bo na njihova vprašanja odgovarjal z da in ne in na koncu bo četverica skušala ugotoviti, kateri poklic opravlja.

Foto: Bojan Puhek

Jerković je Bergantu odgovoril tudi na vprašanje, ali se bo zaradi vodenja nove oddaje spremenilo njegovo udejstvovanje v športnem uredništvu. "Načeloma se ne bo spremenilo oziroma če se bo, bo to v čim manjši meri. Šport je še vedno moja ne le prva, ampak tudi edina ljubezen. Ostajam mu zvest," je povedal Jerković in dodal, da mu je vodenje športnih poročil v novem studiu dalo nov zagon.

Oskarji se vračajo na TV Slovenijo

RTV Slovenija bo znova prenašala tudi podelitev nagrad oskarji, ključno dogajanje na rdeči preprogi s spremljevalnim komentatorskim programom, katerih podelitev bodo spremljali v neposrednem prenosu. 97. podelitev filmskih nagrad oskar bo na sporedu 2. in 3. marca. Na Televiziji Slovenija bodo predvajali tudi cikel z oskarjem nagrajenih filmov.

Serija Primeri inšpektorja Vrenka se vrača s tretjo sezono

Serija Primeri inšpektorja Vrenka, ki je nastala po romanih slovenskega pisatelja Avgusta Demšarja, se na Televizijo Slovenija vrača s tretjo sezono. O igranju v seriji sta spregovorila igralca Lotus Vincenc Šparovec, ki upodobi policista Oskarja Brajdiča, in Iva Krajnc Bagola, ki v seriji upodobi fatalno žensko Vesno.

Lotus Vincenc Šparovec v seriji upodobi policista Oskarja Brajdiča. Foto: Bojan Puhek

"Dejstvo je, da je imel, kar zadeva karierno pot, Oskar Brajdič to veliko bolj razčiščeno kot inšpektor Vrenko," je igralec Šparovec primerjal inšpektorja Vrenka in Brajdiča, ki je v seriji tudi Vrenkov šef. "Po dveh sezonah je Oskar prevzel odgovornejše naloge," je povedal Šparovec in dodal, da gre pri njegovem liku Oskarju "za čudenje, čut, inspiracijo ter fascinacijo nad kolegom Vrenkom, ki je zmožen tudi abstraktnega mišljenja".

Igralca sta spregovorila tudi o svojih najljubših kriminalkah. Igralka Iva Krajnc Bagola je povedala, da je ljubiteljica kriminalk, predvsem naših in tudi tujih: ena izmed njih je True Detective, rada pa tudi bere kriminalne romane J. K. Rowling. Šparovčeva najljubša kriminalka pa je še vedno Poirot.

Igralka Iva Krajnc Bagola je ljubiteljica kriminalk. Foto: Bojan Puhek

Osemdelna nadaljevanka Poklicani

Na Televizijo Slovenija prihaja tudi osemdelna nadaljevanka Poklicani, katere zgodba se dogaja v Centru za obveščanje 112. Na sporedu bo v nedeljo zvečer. Glavni junakinji serije sta dve sestri milenijki, ki ju v seriji upodobita Lara Anamarija Vouk (Aleša) in Suzana Krevh (Mia).

"Zelo je bojevita, trudi se živeti samostojno in uspešno življenje ter ima tudi zelo močno fasado," je o svojem liku Aleše povedala igralka Lara Anamarija Vouk. Foto: Bojan Puhek

"Mia je njena mlajša sestra, zelo radovedno in spontano dekle, ki se ne podreja nobenim družbenim normam," je o liku Mie povedala Suzana Krevh. Foto: Bojan Puhek

Voditelja Berganta je zanimalo, kakšni so problemi, ki jih naslavlja serija. "Glavne teme so finančna varnost, poklic, stanovanjska problematika in izgorelost," je povedala igralka Vouk, ki meni, da je prav, da se tovrstne teme naslavlja tudi v njihovi seriji.

Oddaja o zdravju: TV Klinika

Med novostmi, ki prihajajo na Televizijo Slovenia, je tudi nova oddaja o zdravju ob sredah popoldne, ki jo bo vodil znani infektolog, avtor knjižnih uspešnic ter podkasta Umetnost lenarjenja David Zupančič.

Foto: Bojan Puhek

Zdravnik Zupančič je povedal, da se je med obdobjem pandemije covid-19 nenačrtno razvil v "komunikatorja znanosti". Na začetku je deloval le v okviru določenih družabnih omrežij, zdaj pa spoznava tudi svet televizije, ki je po njegovih besedah precej drugačen. V njegovih oddajah mu ne bo treba igrati lika in bo lahko ostal to, kar je, zato je v vlogo voditelja tudi privolil. "Koordinacijo in komunikacijo znanosti dojemam tako, da stopiš nazaj in pogledaš širše. To je tvoja pojasnilna dolžnost vsem gledalcem, da ne rečem Slovencem. Če nekdo ve, da to delaš v želji po pomoči in ne prikritih vzgibov, in ti pri tem verjame, lahko narediš ogromno dobrega in to je moj cilj," je še pojasnil Zupančič.

Nove vloge voditeljic: Manica Janežič Ambrožič bo vodila Odmeve, Vita Vlašič Dnevnik

Vita Vlašič bo nova voditeljica Dnevnika. Foto: Bojan Puhek

Od 3. februarja ima informativni program Televizije Slovenija tudi nove prostore v prenovljenem in posodobljenem studiu.

Vita Vlašič bo nova voditeljica osrednje televizijske oddaje Dnevnik ob koncih tedna. "Ne samo moja generacija, ampak tudi starejše, si informacije išče na spletu, zato je pomembno, da smo mi kot informativni program Televizije Slovenije prisotni na spletu in na družbenih omrežjih in v zadnjem času je bilo narejenega veliko napredka," je povedala Vlašič.

Ključne so preverjene informacije, je prepričana Manica Janežič Ambrožič, ki je del ekipe RTV že od leta 1994. Foto: Bojan Puhek

Manica Janežič Ambrožič bo postala nova voditeljica Odmevov. "Moja ambicija je, da delamo najboljšo televizijsko oddajo današnjega dne na slovenskih televizijah. Želim, da bi delali najboljšo analitično pozno večerno informativno oddajo na slovenskih televizijah. Verodostojnost, preverjanje informacij in odgovornost so ključne in to so vse vrline, ki jih moramo ponuditi gledalcem," je povedala Janežič Ambrožič, ki verjame, da RTV Slovenija čaka novo obdobje in priložnosti z novimi izzivi.

V studiu 2 pa bo oddaje Tarča z ekipo še naprej ustvarjala voditeljica Erika Žnidaršič. Kot je povedal Bergant, je Tarča tudi najbolj gledana informativna oddaja RTV Slovenija. "Še naprej bomo v studiu stali," je pojasnila Žnidaršič. Povedala je tudi, da si v prihodnje želijo še naprej ustvarjati poglobljene dnevne oddaje in prispevke. "Zdi se mi, da je to tista dodana vrednost, ki jo prinašamo v Tarči kot edini tovrstni oddaji na televizijah danes z raziskovalnim novinarstvom," je poudarila Žnidaršič in povedala, da verjame, da to ljudje pričakujejo in potrebujejo, kar potrjujeta tudi "odmevnost in gledanost" oddaje Tarča.

Voditeljica Erika Žnidaršič si želi še več poglobljenih oddaj. Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Šport na Televiziji Slovenija eden najbolje gledanih programov: Zima je zakon

Kot je povedal Bergant, je bilo lansko športno leto izjemno, največji doseg gledalcev je dosegla druga serija poletov v Planici, saj si je vsako minuto prenosa v povprečju ogledalo 505 tisoč gledalcev, kar predstavlja 77 odstotkov vseh gledalcev, ki so bili v času prenosa pred zasloni.

Foto: Bojan Puhek

Novinar športnega programa in športni komentator Miha Mišič je povedal, da bo tudi letošnje športno leto pestro že v zimskem razporedu. Mišič se kmalu odpravlja na nordijsko svetovno prvenstvo v Trondheim, za katerega se že skrbno pripravljajo. "Ogromno bo studijskih in spremljevalnih vsebin. Neposredni prenosi pa so temelj našega spremljanja svetovnega prvenstva. Vidimo, kaj nam prinašajo naši športniki. Nika Prevc je vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala in nosi rumeno majico. Tu je tudi Anže Lanišek," je uvodoma povedal Mišič. "V boju za najvišja mesta in naslove svetovnih prvakov imamo slovenske športnike, zato skrbno tudi z gosti pripravljamo spremljevalni program," je še povedal Mišič.

Mišič je poudaril tudi pomembno zastopanost slovenskih kolesarjev, ki se odpravljajo tudi na Tour de France, med njimi branilca naslova Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča, Mateja Mohoriča ter Jana Tratnika. "Zdaj smo že tako utečena ekipa, Dirko po Franciji na Televiziji Slovenija delamo že več kot deset let in smo že zelo uigrani in poskušamo priti v stik tudi z gledalci," je še povedal Mišič.