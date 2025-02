Na Televizijo Slovenija kmalu prihaja nova razvedrilna oddaja Japajade šov, ki jo bosta vodila glasbenik Dejan Vunjak in nekdanja stevardesa in vplivnica Lucija Vrankar.

Kot so sporočili z javnega medija, oddajo nastaja v koprodukciji RTV Slovenija in produkcijske hiše Cut Production, izbrane prek javnega razpisa. Petkovi večeri bodo tako znova rezervirani za narodnozabavno glasbo. Prva oddaja Japajade šov bo na sporedu 21. februarja ob 20. uri.

Izbor slovenskega kmeta leta

Oddajo bo vodil nov voditeljski par Lucy in Dejan. Prvo poznamo kot nekdanjo stevardeso in vplivnico, ki se bo v vlogi televizijske voditeljice preizkusila prvič. 27-letna Moravčanka Lucija Vrankar svojo ljubezen do narodnozabavne glasbe izraža že več let, v zadnjih mesecih pa blesti na gledaliških odrih v komediji Punce brez filtra.

31-letnemu Vunjaku pa nastopi na televiziji niso tuji. S svojo glasbeno skupino Dejan Vunjak in Brendijeve barabe večkrat nastopi v raznih glasbenih oddajah, že vrsto let pa na nastopih med ljudmi širi dobro voljo. Poleg petja je njegov talent tudi ples, zmagal je namreč v šovu Zvezde plešejo, že kot otrok pa je nastopal v glavni vlogi v oddaji Pepi vse ve na Televiziji Slovenija.

75-minutna oddaja, ki bo na sporedu vsak petek, bo oživila tradicijo priljubljenih ljudskih oddaj, ki so nekoč povezovale Slovenijo in prinašale veselje v domove po vsej državi, so na TV Slovenija zapisali v sporočilu za javnost. V prvi sezoni se bodo ustvarjalci oddaje odpravili na slovensko podeželje in s pomočjo poznavanja tradicije, etnologije, lepot naše domovine ter zabavnih iger izbirali slovenskega kmeta leta.

