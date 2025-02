Pretekli konec tedna je s skladbo How Much Time Do We Have Left na tekmovanju Ema 2025 slavil Klemen Slakonja, ki bo Slovenijo maja letos zastopal na tekmovanju v švicarskem Baslu. Po njegovi zmagi na Emi smo nekaj znanih slovenskih glasbenikov in glasbenic, tudi tistih, ki so že stali na evrovizijskem odru, vprašali, kakšno je njihovo mnenje o pesmi in slovenskem predstavniku. Vsi so prepričani, da je Slovenija izbrala dostojnega izvajalca in predstavnika, ki ima dovolj izkušenj, da bo našo državo na tekmovanju predstavljal s kakovostjo. Dva sta Klemnu napovedala tudi uvrstitev v finale in izjemno visok končni rezultat.

Blaž Švab: Nadpovprečno super je to, da so izvajalci sami začeli ustvarjati svojo glasbo



"Zelo veliko glasbenih izvajalcev, poleg Klemena, so bili sami tudi avtorji. To pomeni, da so se mladi zelo opogumili biti avtorji, saj na dolgi rok preživi avtorska glasba," je prepričan Blaž Švab. Foto: Mediaspeed Blaž Švab.



Kot je dodal, si želijo, da bi na Evrovizijo "znal prenesti to sporočilo in da bi se dotaknil čim več ljudi". Ob tem je izpostavil, da se tako njemu kot skupini Modrijani zdi Klemen "nadpovprečno talentiran človek in vsestranski talent" in so zato tudi "absolutno zelo veseli in smo mu tudi takoj čestitali".



"Pravzaprav vsako leto podpiramo vsakogar, ki ima toliko poguma, da se izpostavi. Klemen je lepo rekel, da se je izpostavil z besedilom, ki je ganljivo in zelo osebno. A izpostavil se je tudi čisto vsak, ki nastopa na Emi in tvega kritiko ter premaga strah," je poudaril Švab.



Švab je govoril tudi o tem, kaj se mu je zdelo na Emi še posebej izstopajoče. "Kar je pa nadpovprečno super, je to, da so izvajalci sami začeli ustvarjati svojo glasbo. Zelo veliko glasbenih izvajalcev, poleg Klemna, so bili sami tudi avtorji. To pomeni, da so se mladi zelo opogumili biti avtorji, saj na dolgi rok preživi avtorska glasba. Da si mladi drznejo razmišljati, da je njihov avtorski potencial nekaj, kar bi Slovenija in svet sprejela," je povedal Švab in dodal: "Ne da se samo naslanjajo na že prekaljene avtorje, ampak da sami razvijajo svoj talent. To je nekaj čudovitega."

Ob tem je čestital Klemnu, vsem izvajalcem in avtorjem Eme ter "mladim, ki so drzni, poskušajo in iščejo neke poti. To je nekaj krasnega," je prepričan Švab.



"Pesem mora v ljudeh prebujati občutke in čustva"



Na vprašanje, kaj meni o tem, da je bila večina pesmi na Emi v angleškem jeziku, je Švab odgovoril: "Pomembna je vsebina, ki je vedno pred formo. In če vsebina kliče po nekem drugem jeziku, zakaj pa ne?" Kot je dodal, ni pomembno, po katerem jeziku kliče vsebina, na koncu so pomembni "naboj, sporočilo, vsebina in čustvo". Kot je dodal, so pri tem vprašanju Modrijani zelo neobremenjeni. "Verjamem v slovenski jezik in ga imam rad, ampak če pesem kliče po tem, da je narejena v nekem drugem jeziku, sploh na mednarodnem tekmovanju, v tem ne vidim nikakršne težave," je povedal.



"Če pesem kliče po tem, da ostane v slovenščini ali pa se zapoje v narečju, naj ostane v narečju. Hitro zaidemo na področje predsodkov in takoj vstran od vsebine in kaj je v naboju pesmi. Pesem mora v ljudeh prebujati občutke in čustva," je prepričan Švab, ki meni, da ne bi smeli govoriti le o zunanji formi pesmi (nastopu, jeziku). "Pesem ima notranje čustvo in notranji nagon," je povedal in dodal, da bi se o tem morali več pogovarjati, saj gre "za stvar doživljanja, ki je področje, ki ljudi nagovori ali pa jih ne".



Tanja Ribič: Mislim, da se nam obeta izjemno visoka uvrstitev



Tanja Ribič je mnenja, da se nam na Evroviziji s Klemnovo pesmijo obeta izjemno visoka uvrstitev. Foto: Ana Kovač Tanja Ribič in dodala, da "če greš z odprtim srcem in lepim namenom, nimaš nobenih ovir do cilja".



O našem predstavniku na Evroviziji, ki bo Slovenijo zastopal v Baslu, je povedala: "Mi smo že tako prijatelji in si to vse brez ovinkov povemo. On je izjemno moder človek, poleg tega, da je izjemno talentiran in priden. Je drugi igralec, ki mu je poleg mene uspelo zmagati na Emi, in mu zaradi tega še posebej privoščim, da se mu je uspelo tako zavihteti med pevsko elito, čeprav je tudi sam vrhunski pevec," je povedala Ribič in dodala: "Pri nas ti znajo večkrat zameriti, če se poskusiš v več panogah," je povedala in dodala, da je Klemen to prerasel.



"Vse mu je jasno in ni mu treba z ničimer soliti pameti ali dajati nasvetov, ker je intuitiven človek in ima tudi podporo iz ljubečega gnezda, zato samo stiskamo pesti. Mislim, da se nam obeta izjemno visoka uvrstitev, in to bo lahko poduk še za preostale," je svoje misli strnila Ribič, ki je Slovenijo na Evroviziji zastopala leta 1997 s skladbo Zbudi se.



Vili Resnik: Želim si finale in tudi zaslužimo si ga



"Klemen je izkušen maček, zna delati svoje," je povedal Vili Resnik, ki je vseeno zagovornik pesmi s slovenskimi besedili. Foto: Mediaspeed Vili Resnik.



Komentiral je tudi tekmovanje Ema: "Tukaj težko kaj rečem, saj sem izvajalec, ki dela glasbo za ljudi. Tukaj pa je zdaj nekaj novega, nekaj drugačnega. Čas bo povedal svoje, koliko bo uspešnic z letošnje Eme, saj se vsako leto pojavi ista težava," je povedal Resnik.



Vprašal se je tudi, koliko bodo radijske postaje sploh vrtele to pesem. "To je v Sloveniji težava, ker smo Slovenci taki, da takoj rečemo, da je vse zanič," je povedal Vili Resnik in dodal, kaj od prekaljenega mačka Klemna in njegovega nastopa na Evroviziji pričakuje: "Želim si finale in tudi zaslužimo si ga," je povedal Resnik. Dodal je, da je večji zagovornik petja v slovenščini. "Kaj bomo dosegli, bomo videli. Iz srca si želim finale. A vseeno bi lahko pokazali svoj materni jezik," je sklenil priljubljeni slovenski pevec.



Nuša Derenda: Tudi jaz sem pela v angleščini in takrat se je to izkazalo za dobro



"Sama vedno pravim, da se trud in vztrajnost izplačata," je Klemenu Slakonji lepe želje zaželela naša nekdanja evrovizijska predstavnica Nuša Derenda. Foto: Mediaspeed "Klemnu privoščim. Poleg tega, da je Brežičan in da smo zdaj že trije predstavniki na Evroviziji iz Brežic oziroma celo štirje iz Posavja," je za Siol.net povedala Derenda. "Bil je morda tudi najbolj izkušen izmed vseh letošnjih izvajalcev (na Emi, op. a.) in ima zgodbo ter mislim, da je v svojem nastopu in s to skladbo iskren, poleg tega, da ima ogromno talentov," je dodala.



"V Baslu mu želim vso srečo, čeprav vemo, da sta Ema in Evrovizija zelo nepredvidljivi, a sama vedno pravim, da se trud in vztrajnost izplačata," je Klemenu Slakonji lepe želje zaželela Derenda.



O tem, ali bi si na Emi želela več pesmi v slovenščini kot v angleškem jeziku, je Derenda povedala: "Čisto odvisno, kako izvajalec čuti pesem, ni nujno, da je za vse pesmi dobro, da so v angleščini," je še povedala naša nekdanja predstavnica na tekmovanju za pesem Evrovizije, ki je leta 2001 s pesmijo Energy dosegla sedmo mesto in si s tem dosežkom deli prvo mesto na lestvici najvišjih slovenskih uvrstitev na pesmi Evrovizije.



Dejan Dogaja: Zdi se mi, da smo poslali pravega



"Verjamem, da bo za evrovizijski nastop vse še nadgradil in zato se mi zdi, da smo poslali pravega," je bil jasen Dejan Dogaja. Foto: Osebni arhiv Dejana Dogaja Dejan Krajnc, a se mu na Emo ni uspelo uvrstiti. "Nič za to," je povedal Dejan Dogaja. "Zdi se mi, da je nastop na Emi in kasneje, če ti uspe, tudi na Evroviziji, nekaj, kar bi si vsak glasbenik lahko želel. Ne glede na to, ali gre za zafrkancijo, resno zadevo, tehnično zahtevno pesem, pesem s spevno melodijo – ni pomembno. Ne glede na to, kakšnega žanra, stila in prepoznavnosti je izvajalec oziroma skupina, ki gre na Emo oziroma Evrovizijo, se mi zdi, da je to neki blagoslov, ki ti odpre vrata v širši glasbeni svet," je povedal Dejan Dogaja.



Komentiral je tudi letošnjo Emo: "Če se postavimo v vlogo klasičnega poslušalca, ki pozna bolj znane izvajalce, in v vlogo mojih prijateljev, ki niso obremenjeni z glasbo, bi verjetno izmed vseh 12 izvajalcev (na Emi op. a.) poznal samo Klemna Slakonjo, ki je že vrsto let znan kot odličen ustvarjalec na marsikaterem področju."



"Njegova pesem se mi zdi lepa, ima zgodbo, tudi nastop je do neke meje dovršen. Verjamem, da bo za evrovizijski nastop vse še nadgradil in zato se mi zdi, da smo poslali pravega," je bil jasen glasbenik.



Rebeka Dremelj: Mislim, da smo absolutno izbrali pravega zmagovalca



"Eme nisem gledala. Mi je pa Klemenova pesem zelo všeč in tudi Klemen je že stari maček, kar se tiče samega Evrosonga. Mislim, da to on zelo dobro pozna in da smo absolutno izbrali pravega zmagovalca," je povedala naša nekdanja predstavnica na Evroviziji leta 2008, ki je nastopila s pesmijo Vrag naj vzame. Rebeka Dremelj je prepričana, da smo na Emi izbrali pravega zmagovalca. Foto: Jan Lukanović



