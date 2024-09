Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je na današnji izredni seji za novo predsednico uprave imenoval sedanjo vršilko dolžnosti predsednice uprave Natalijo Gorščak, ki bo štiriletni mandat začela že v četrtek. Na razpis sta se sicer prijavila še direktor Radia Slovenija Mirko Štular in direktor Nova24TV Boris Tomašič.

Predsednik sveta RTV Slovenija Goran Forbici je povedal, da je bilo oddanih 16 glasovnic, za Gorščak je glasovalo 11, za Mirka Štularja štirje in za Borisa Tomašiča nihče od navzočih svetnikov. Ena glasovnica je bila neveljavna.

Ob začetku seje je Forbici sicer sporočil, da so bile vse vloge pravočasne, popolne in da vsi kandidati izpolnjujejo pogoje. Nato so vsi trije kandidati predstavili svoje programe.

Gorščak je v predstavitvi povedala, da si je za preostala člana uprave izbrala Nevenko Črnko, pravnico z izkušnjami tudi v poslovnem svetovanju. Za drugega člana si je izbrala pravnika Aljošo Pečana Grudna, ki je specializiran za zakonodajo v povezavi s preoblikovanji podjetij.

V svoji viziji dela je poudarila, da je cilj ustvariti pogoje za kakovostne vsebine. Po njenih besedah je strokovnost nad vsem in merila morajo biti enaka za vse. "Čaka nas težko delo, saj RTV trenutno deluje v statusu quo," je dejala.

Prepričana je, da je na RTV zaposlenih veliko sposobnih ljudi, ki jih je treba motivirati, ne le s plačilom, temveč s spodbudnim delovnim okoljem. Ob tem je poudarila, da ima tudi prednosti, kot so zvesti uporabniki, stalni vir financiranja, tradicija in prepoznavnost.