Filmska igralka po 22 letih zakona: Zaljubila sem se na dan, ko sva se spoznala

Ameriška filmska in gledališka igralka Brooke Shields je pred kratkim z javnostjo delila, da je že 22 let srečno zaljubljena. Zapisala je, da jo njen partner od prvega trenutka do danes spravlja v smeh in da te poti ne bi delila z nikomer drugim.

Igralka Brooke Shields, ki bo 31. maja praznovala 58 let, je z možem Chrisom Hencyjem poročena od leta 2001. Vse od takrat, ko sta se spoznala, njen partner velja za njenega zaščitnika in varuha, zato je tudi ob obletnici v zapisu z oboževalci delila, koliko ji mož pomeni.

"Danes sva poročena 22 let in včasih se zdi, kot da je ta čas minil, kot bi mignil! Ni nikogar drugega, ki bi ga raje obnorela ali mu pustila, da me spravlja ob živce," je med drugim pred dnevi ob obletnici poroke Brooke Shields zapisala v objavi in se z njo zahvalila možu. Dodala je, da je tu za daljši čas in da je on njen varuh.

Njen mož, sicer scenarist, režiser in producent, je od Shildsove starejši dobro leto, več kot očitno pa se par odlično ujame tudi po 22 letih zakona. Leta 2005 je Shieldsova v svojih spominih zapisala: "Še danes verjamem, da sem se v Chrisa zaljubila tistega dne, ko sva se spoznala, leta 1999, a mu tega ne bi nikoli povedala."

Par se je spoznal na delovnem mestu

Par se je po naključju srečal na parkirišču snemalnega studia Warner Bros, kjer sta oba delala. Spoznala naj bi se prek skupnih prijateljev. Že takrat je Chrisu igralko uspelo nasmejati, to pa mu uspeva še danes. Igralka je takrat zapisala, da ji je že po nekaj srečanjih pokazal, kaj pomeni prava ljubezen.

Shieldsova in Hency imata skupaj dve hčeri, 20-letno Rowan in 17-letno Grier. Foto: Profimedia

Skupaj imata dve hčerki

Preden je spoznala Chrisa, se je ločila od teniške legende Andreja Agassija, s katerim je bila poročena med letoma 1997 in 1999. V tistem obdobju potrebovala nežnost, razumevanje in podporo. Po dveh letih, leta 2001, se je s Chrisom poročila in dve leti kasneje se jima je rodila danes 20-letna hči Rowan, leta 2006 pa še druga hči Grier, ki ima danes 17 let. Zakon Shieldsove in Hencyja še danes velja za enega najbolj trdnih v zabavni industriji, čeprav naj bi imela precej različna temperamenta.

Shieldsova, ki se je z igralstvom spoznala že v otroških letih, je kot igralka do danes zaigrala v filmih, kot so Lepa punčka (1978), Modra laguna (1980) in Neskončna ljubezen (Endless love 1981), od leta 2021, ko je ustanovila podjetje Beginning Is Now, pa se ukvarja z lastno platformo za ženske in wellness programom. Leta 2022 je zagnala tudi podkast Now what?, v katerem se ukvarja s stiskami ljudi in njihovimi odzivi nanje.