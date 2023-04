Znana igralka o bizarnem odnosu s svojo mamo: Bila je zaljubljena vame

Med pogovorom z voditeljico se je Shieldsova spomnila različnih situacij, ki jih je doživela s svojo mamo. "Moja mama je hodila ven z mojimi fanti. Ste bili kdaj v tako čudni situaciji s svojo mamo?" je vprašala. Dodala je, da je bila njena mama Teri Shields zaljubljena vanjo.

Razkrila je, da so jo v mladosti posilili

"Zmenki z moškimi je niso zanimali, saj je bila preveč osredotočena na gradnjo moje kariere. Bila sem njen glavni fokus. Obe sva bili odrezani od svoje spolnosti," je še povedala.

Brooke Shields je v novem Hulujevem dokumentarcu Pretty Baby: Brooke Shields, ki opisuje igralkine začetke, odkrito spregovorila o izkoriščanju in seksualizaciji, ki ju je bila deležna kot otroška zvezdnica. Dotaknila se je tudi dejstva, da ji je mati dovolila, da se pri desetih letih gola fotografira za revijo Playboy.

V dokumentarcu je pojasnila, kako zgroženi sta bili njeni hčerki Rowan in Grier, ko sta izvedeli za to, in njeno vlogo v filmu, v katerem je igrala otroško prostitutko, označili za otroško pornografijo. "Ne vem, zakaj je mama menila, da je to normalno. Res ne vem," pa je dodala Shieldsova.

Brooke Shields z mamo Teri. Foto: Profimedia

