Brooke Shields je prepričana, da se življenje po 40. letu šele začne, a Hollywood to očitno ignorira.

Igralka Brooke Shields se je v pogovoru z voditeljico Gayle King razgovorila o tem, kako zabavna industrija diskriminira ženske v zrelih letih. "Proti temu se borim že od nekdaj," je dejala, "biti seksi ni rezervirano le za mlade."

"Jaz še vedno delam, sem pa šokirana nad tem, kako malo nas je," je poudarila 57-letna igralka in dodala, da se ji zdi, da v Hollywoodu za ženske obstajata le dve starostni skupini: "Ali si seksi in krasna 20-letnica ali pa nosiš plenice in zobno protezo."

"Nihče nas ne nagovarja," je dejala, "ko nisi več uporabna, te zavržejo. Vse ženske bi morale ves čas poskušati nove stvari in brez težav povedati, kako dolgo že živijo in kako jih je to obogatilo."

Prepričana je, da "po 40. letu šele začnemo živeti svoje življenje". Sama je šele takrat ugotovila, da "nima smisla tratiti časa za stvari, zaradi katerih se ne počutim dobro v svoji koži".

