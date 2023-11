Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Sama sebe sem utapljala. In ko v krvi, urinu ali telesu nimaš dovolj natrija, lahko doživiš tak napad," je povedala igralka. Foto: Guliverimage

Igralka Brooke Shields je pred dvema mesecema doživela epileptični napad, zaradi katerega je morala v bolnišnico. Zdaj pa je razkrila, da je v bolnišnici pristala, ker je popila preveč vode, poroča New York Post.

Kot je pojasnila v intervjuju za revijo Glamour, je med pripravami na svojo predstavo Previously Owned by Brooke Shields popila toliko vode, da je raven natrija v njenem telesu padla na "nevarno nizko", kar je bil najverjetneje razlog za epileptični napad.

V bolnišnico jo je pospremil Bradley Cooper

Da se je res preveč hidrirala, so potrdili tudi v bolnišnici, kamor so jo prepeljali. "Sama sebe sem utapljala. In ko v krvi, urinu ali telesu nimaš dovolj natrija, lahko doživiš tak napad," je še povedala.

Spomni se, da je postala povsem bleda, okoli ustnic pa so se ji začele nabirati pene. "Naslednja stvar, ki se je spomnim, je, kako so me dali v reševalno vozilo. Na obrazu sem imela kisikovo masko," je povedala 58-letna Brooke Shields, ki jo je v bolnišnico pospremil igralski kolega Bradley Cooper.

Da je pretirana hidracija res mogoča, so potrdili tudi številni zdravniki. "Povzroči lahko hiponatremijo, nizko raven natrija. Ekstremna hiponatremija pa ima lahko številne negativne učinke na telo. Eden izmed njih so epileptični napadi. Pri hudi hiponatremiji se voda namreč preseli v možgane, zaradi česar celice nabreknejo," je za Fox News pojasnil dr. Pooja Patel iz bolnišnice v južni Floridi.

Brooke Shields je v bolnišnico pospremil igralski kolega Bradley Cooper. Foto: Profimedia

