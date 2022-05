Ali si pri 57 res prestar za poziranje v bikiniju?

Češka manekenka Paulina Porizkova razkriva dvojna merila za ženske v srednjih letih. Ženske, ki se fotografirajo v bikiniju, so deležne kritik in grdih opazk, razgaljene moške pa obravnavajo povsem drugače.

57-letna manekenka Paulina Porizkova se mora, kadar se fotografira v kopalkah, otepati negativnih komentarjev, češ da je prestara in pregrda za tovrstno fotografiranje.

"Verjetno te boli, da pri svojih letih še naprej objavljaš fotografije v bikiniju," je pisalo v komentarju ob fotografiji, ki jo je objavila manekenka. "Vedno sem mislil, da je lepim ljudem najtežje, da se postarajo in postanejo grdi. Padec v nemilost je toliko hujši, če si bil prej lep. Molim, da se lahko sprijazniš s svojo smrtnostjo."

Porizkova tovrstnega komentarja ni ignorirala, saj vedno znova poudarja, da je treba lepoto najti v sebi in ne na telesu, pravi pa še, da so takšni komentarji tudi seksistični. "Kar je staro, je grdo. Takšne komentarje dobim vsakič, ko objavim fotografijo svojega telesa. To je zasramovanje starejših. Starejši moški so imenitni, ženske pa grde. Ljudje, ki verjamejo, da sta ljubkost in lepota enaka, ne razumejo lepote."

"Lepota je lahko ostra. Lahko te rani in pusti brazgotino. Če želite zaznati lepoto, morate biti sposobni videti. Zato verjamem, da smo z leti lepši. Zaslužili smo si svojo lepoto, jo razumemo in jo lahko vidimo veliko bolje. Ne obstaja staro in grdo. Samo kratkovidnost in nevednost." Manekenka je svoje razmišljanje sklenila z besedami, da tega ni objavila zato, ker bi se počutila slabo in potrebuje sočutje, ravno nasprotno: "To objavljam zato, ker je to razširjeno čustvo, ki ga je treba odpraviti. Lahko smo ponosni na staranje, ker si ga zaslužimo."

Paulina Porizkova Foto: Guliverimage

Njeno objavo so takoj podprli njeni oboževalci. Paulina je zapisala, da jo je lepa gesta spravila v jok. "Za eno noč se je zdelo, da je svet čudovit," je zapisala.

