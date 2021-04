"40 let pozneje sem spet na naslovnici Voguea, tokrat popolnoma gola"

"Točno 40 let po moji prvi naslovnici za (nemški) Vogue, ko sem imela 16 let, je tukaj nova. Popolnoma gola pri 56 letih," je Paulina Porizkova zapisala ob fotografiji, ki jo je posnela za novo številko češko-slovaške izdaje revije Vogue.

"Rada bi se zahvalila pogumnim urednikom Voguea, ki so si drznili to storiti, predvsem pa izjemni ekipi, s katero sem sodelovala pri fotografiranju," je dodala na Češkem rojena manekenka, ki ima zdaj ameriško in švedsko državljanstvo.

Fotografija, ki je Instagram ne bi dovolil

Čemu drznost? Tehnično gledano Porizkova na fotografiji ni povsem gola, toda prozoren bodi, ki ga nosi, ničesar ne prepušča domišljiji. Kot so poudarili pri Vogueu, so ji morali za objavo na Instagramu prekriti bradavičke, sicer bi jim to fotografijo izbrisali. "Necenzurirana različica bo na voljo v prodajalnah časopisov in za vse naročnike revije," so poudarili, objavili so jo pa tudi na uradni spletni strani revije.

Nekdanja supermanekenka je medtem na Instagramu razkrila tudi nekaj drugih fotografij, ki jih je posnela fotografinja Marie Tomanova in bodo objavljene v majskem Vogueu. Ob tem je spregovorila o telesni samopodobi, predvsem negotovostih, ki jih je doživljala v mladosti.

"Skozi vso svojo manekensko kariero sem se rahlo sramovala svojih nog. Seveda so mi vedno razlagali, da niso popolne. Kolena niso koščena, bedra imam nekoliko širša kot boke, pa tudi dolge niso dovolj. Vidite, to se dogaja, ko si manekenka, vsak tvoj delček analizirajo in primerjajo z drugimi. Seveda začneš nato to početi tudi sam in seveda pri tem ne moreš nikoli zmagati," je zapisala.

"Potrebovala sem 56 let, da sem sprejela svoje noge," je dodala, "še vedno ne morem reči, da so mi všeč, jih pa sprejemam kot svoje in zadovoljna sem, kako delujejo. Ko pa sem videla te fotografije, sem vendarle pomislila: 'Presneto, kaj pa mi je bilo? Z mojimi nogami ni prav nič narobe.'"

Porizkova je sicer v zadnjih letih postala prava ambasadorka zrele ženske lepote, na družbenih omrežjih s fotografijami in zapisi opominja na to, da se ženske v zrelih letih ne bi smele sramovati svojega telesa, prav tako pa jih zaradi golote ne bi smeli zasmehovati drugi.

Prav tej temi je posvečena tudi nova številka revije Vogue, katere osrednja zvezda je Porizkova. "Naša majska številka je posvečena času. Ne govorimo o boju proti staranju in ne dajemo prednosti mladosti. Čas ni naš sovražnik, ampak edini spremljevalec, ki bo ob nas celo življenje," so zapisali.

"Paulina Porizkova ima svoj pogled na zrelost," so dodali, "ne bori se proti staranju niti se ga ne boji in ničesar ne skriva."

