Pokazala (skoraj) vse: "Zakaj sem v petdesetih zasmehovana zaradi golote?"

Potem ko je bila pred kratkim Elizabeth Hurley deležna kritik, ker je na Instagramu pokazala precej gole kože, češ da ji pri 55. letih tega ni treba početi, saj deluje patetično, se je po njenem zgledu povsem gola na Instagramu pokazala še češka manekenka Paulina Porizkova. In zraven objavila dolg zapis o tem, kako so pri mladih ženskah seksi objave deležne hvalospevov, pri ženskah po 50. pa kritike.

Svetlolasa in še vedno nadvse postavna 55-letna Paulina Porizkova je na svojem profilu v znak podpore kolegici Elizabeth Hurley objavila fotografijo, na kateri pozira povsem gola, a si je intimne dele spretno skrila – oprsje z roko, mednožje s posteljnim okvirjem. Zraven je objavila tudi dolg zapis, ki so ga navdihnili prav nesramni komentarji, ki so se po razgaljeni objavi zgrnili nad Hurleyjevo.

Porizkova je problematizirala dejstvo, da sta golota in seksualnost pri mlajših ženskah nekaj sprejemljivega in celo dobrodošlega, ko pride ženska v srednja leta, pa jo obsojajo, da z razgaljenimi objavami išče pozornost, komplimente in hvalo. To je, pravi, izkusila tudi na lastni koži.

"Ko sem bila v svojih dvajsetih in tridesetih, je bilo tako, da manj kot sem imela na sebi, bolj priljubljena sem bila. Pri štiridesetih sem se lahko naokrog sprehajala praktično gola, pa sem si s tem prislužila le kazen za nespodobno vedenje v javnosti. V petdesetih pa me zaradi tega zasmehujejo. "Obleci se, babica. Si željna pozornosti, je res? Smo malo obupani? Patetična si." Zakaj sta biti seksi in golota nekaj, čemur se ploska, ko je ženska mlada, ko pa dozori, se jo zasmehuje? Zaradi moških," je med drugim zapisala.

Oboževalci so njen zapis pozdravili z navdušenjem. Mnogi so zapisali, da se povsem strinjajo z napisanim. Seveda pa ni ostalo neizraženo tudi mišljenje številnih, da je pri 55. letih videti še vedno odlično in da ima vsekakor postavo, ki nikakor tudi zdaj, v zrelih letih, ne sme ostati skrita oziroma spregledana.