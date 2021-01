55-letna zvezdnica z razgaljeno fotografijo razburila oboževalce #video

Manekenka in igralka Elizabeth Hurley na družbenih omrežjih ves čas objavlja razgaljene fotografije, saj ima ne nazadnje svojo linijo kopalk, ki jih je treba promovirati. A tokrat je sledilce presenetila s še bolj vročo objavo, kot so jih vajeni. Nekateri so jo pozdravili z navdušenjem, spet drugi pa so ji očitali, da je narcisoidna in polna sama sebe.

Postavna 55-letna Elizabeth Hurley je tokrat pred fotografski objektiv stopila v belem spodnjem delu bikinija in brez modrčka oziroma zgornjega dela kopalk ter tako na ogled postavila del svojega razgaljenega oprsja. Čez je oblekla plašč, saj je navsezadnje pozirala na snegu, plašč pa je spretno uporabila tudi za to, da oboževalcem ni pokazala preveč.

Pod objavo so se zgrnili navdušeni komentarji njenih sledilcev, ki pogosto poudarjajo, da ne morejo verjeti, kako dobro je še vedno videti in kako nikakor ne kaže svojih let.

"Že od 90., ko sem bil še najstnik, sem zagledan vate. Še vedno si tako prekleto vroča, pa sem zdaj star 37," je zapisal eden od njenih gorečih oboževalcev. Ena od sledilk je malo v šali, malo zares zapisala, da si sama kot mama skoraj odraslega sina ne predstavlja, da bi s svetom na družbenih omrežjih delila takšne fotografije: "Moj sin je približno enakih leti kot tvoj. Če bi objavljala takšne reči, prisežem, da bi bil osramočen za vedno."

A nekaterim se njene objave zdijo pretirane in celo pomilovanja vredne. Kar nekaj komentarjev je tako bilo precej ostrih.

"To je iskanje pozornosti med pandemijo. Če je tvoj sin naredil te fotografije, je to nadvse čudaško in nikakor ne normalno za odnos med otrokom in staršem," se je glasil eden od zapisov. Spet drugi je bil še bolj neusmiljen: "Elizabeth, zbudi se! Opusti že to nadutost in narcisoidnost! Še nisi dojela, da je edini razlog, da si še vedno samska, to, da si tako domišljava, narcisoidna in egocentrična? Dozori že!"

Nekaj njenih preteklih razgaljenih objav si lahko ogledate v videu na vrhu članka.