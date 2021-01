Tudi sredi zime srbska diva pozira v tangicah #video

Srbska glasbena diva, ki je znana po tem, da rada razkazuje svoje ženske čare in da se na Instagramu pogosto objavlja pomanjkljivo oblečena, se mudi na smučarskem oddihu. A tudi sredi mraza in snega zna Jelena Karleuša dvigniti temperaturo.

Tokrat se je fotografskemu objektivu nastavila na belih strminah in, kot je značilno zanjo, na ogled postila svoje izklesano telo ter bujno zadnjico. Na dveh fotografijah je za rekvizit uporabila desko za deskanje na snegu, na tretji pa zvezdnica pozira na motornih saneh.

Mnogi njeni sledilci so objavo pozdravili z velikim navdušenjem in komentirali, da je pevka tako vroča, da se bo še sneg okrog nje začel topiti. A nekateri so jo znova skritizirali, da pretirava, da daje slab zgled in da je to, da sredi mraza pozira na pol gola, povsem nesmiselno in nepotrebno. A zvezdnica je večino komentarjev, ki jo spravljajo v slabo luč, preprosto zbrisala, poroča portal 24sata.

Nekaj pevkinih preteklih vročih objav si lahko ogledate tudi v videu na vrhu članka.