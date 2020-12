Playboyeva lepotica tokrat za vroče fotografije tvegala življenje

Marisa Papen, Playboyev model, ki je znan po svojih provokativnih fotografiranjih – med drugim povsem golih fotografijah iz Vatikana in z Zidu žalovanja v Jeruzalemu –, je znova presenetila. Tokrat je za nove, osupljive fotografije odvrgla oblačila in zaplavala z morskimi psi.

S svojimi provokativnimi fotografiranji je belgijska manekenka Marisa Papen v preteklosti dvignila nemalo prahu. 28-letna lepotica je med drugim gola pozirala sredi Vatikana, tempeljskega kompleksa Karnak v Egiptu, na Zidu žalovanja v Jeruzalemu ter v mošeji Hagija Sogija v Istanbulu. Zdaj pa je za dih jemajoče podvodne fotografije tvegala celo lastno življenje, ko je na Havajih zaplavala med morskimi psi – tudi tistimi, ki so lahko človeku nevarni.

A Marisa je za portal News.com povedala, da je bilo fotografiranje med morskimi psi dejansko ena najbolj pomirjujočih izkušenj v njenem življenju. "V njihovi prisotnosti sem čutila popolno spokojnost. Ljudje me sprašujejo, ali sem bila preplašena, ampak v resnici me ni bilo prav nič strah."

V minutah, ko je plavala med morskimi psi – med njimi je bil tudi človeku nevaren tigrasti morski pes –, se je povsem zlila s temi za večino ljudi zastrašujočimi bitji, za katera pravi, da so – tako kot človeška golota – še vedno zaznamovana v negativnem smislu. "Sporočilo vsega tega je bilo rušenje stigem in tabujev, kajti golota je v naši družbi še vedno dojemana kot nekaj slabega, prav tako kot morski psi," je pojasnila svojo odločitev o nastanku nenavadnih fotografij. "Hotela sem, da jih ljudje vidijo z drugimi očmi."

Preden je Marisa zaplavala med njimi, si je vzela nekaj trenutkov, da se je umirila. "Preden sem skočila s čolna, sem meditirala … In se pripravljala na to, da se potopim v njihovo energijo. Nisem vedela, kako se bom počutila med njimi, saj nisem še nikoli prej plavala z njimi," je povedala o izkušnji.

K njim se je potopila večkrat, vsega skupaj je fotografiranje trajalo 45 minut. "Po nekaj potopih sem uvidela, da je njihova energija pravzaprav tako subtilna, da so povsem eno z oceanom, in komaj sem čutila njihove vibracije," je dodala. Fotografije bodo del koledarja Earth Family Calendar, ki poveličuje lepoto in zdravilno moč narave ter sporoča, da smo lahko ljudje in narava še vedno eno.