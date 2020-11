50-letna zvezdnica znova razvnela oboževalce #video

Njen nastop na podelitvi nagrad AMA je bil nadvse vroč. V prosojnem, mrežastem črnem bodiju, ki je le malo prepuščal domišljiji, je Jennifer Lopez zapeljivo zaplesala sama ob stolu in ob Malumi (med drugim tudi na mizi) ter tako znova dokazala, da je zares ena od največjih glasbenih div.

A tukaj se na veselje njenih zvestih oboževalcev ni končalo. Diva je namreč na svojem profilu na Instagramu objavila fotografijo, s katero najavlja prihod svojega novega singla In the morning in na kateri je povsem gola. Seveda je postavna 50-letna zvezdnica premišljeno postavljena tako, da so vsi ključni intimni deli skriti pred očmi javnosti, na ogled pa je znova postavila svoje mišičasto telo.

Da je še vedno v odlični formi in da ima postavo, ki ji jo lahko zavidajo številne, tudi mlajše kolegice, so opazili njeni sledilci in to tudi z besedami ali pa emotikoni poudarili v komentarjih. Med njimi pa je bilo tudi nekaj njenih slavnih kolegov.