Jennifer Lopez med izolacijo preglavice povzročala matematika #video

Danes ob 14. uri si boste na Planetu lahko ogledali oddajo Ellen, ki so jo posneli v času izolacije zaradi koronavirusa. Od doma se je voditeljici javljala Jennifer Lopez, ki je Ellen razkrila, kako preživlja domačo karanteno, kaj ji povzroča največ preglavic in kako zaradi nenavadnih razmer kaže z njeno poroko.

"Ves čas sem z družino. Priznati moram, da mi ustreza po nekaj napornih letih imeti malo odmora. Do zdaj sem se imela dobro. Življenje mi je dalo limone in naredila sem limonado," je dneve v izolaciji komentirala Jennifer Lopez in razkrila, da je v tem času prevzela tudi vlogo učiteljice za svoje otroke.

"Večino časa se samo sprašujem, za kaj sploh gre. Ste videli matematiko, ki jo morajo zdaj obvladati otroci?" je Ellen vprašala zvezdnica, medtem ko se je držala za glavo.

Razmere zaradi koronavirusa pa so vplivale tudi na njeno poroko z Alexom Rodriguezom, ki bi morala biti v kratkem. "Res ne vem, kaj naj rečem. Sproti se bova prilagajala razmeram," je dejala pevka.

Jennifer Lopez in njen zaročenec sta sicer darovala kar milijon ameriških dolarjev za tople obroke za tiste, ki so zaradi zdravstvene krize v najhujši stiski.

Utrinek pogovora Ellen z Jennifer Lopez si lahko ogledate v spodnjem videu, več pa v oddaji Ellen ob 14. uri na Planetu.

