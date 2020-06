Z novo sezono se vrača Ženska

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čustvena nadaljevanka Ženska (Kadin), ki je osvojila srca slovenskih gledalcev, se na Planet vrača s 3. sezono, ki je tudi zadnja. V prvi sezoni smo spoznali mlado vdovo Bahar, ki je po nekaj letih sreče s Sarpom ovdovela in ostala sama z dvema majhnima otrokoma. Povsem se je posvetila skrbi zanju, v največjo oporo pa ji je bila še vedno ljubezen do pokojnega moža. Ko se je po več letih v njeno življenje vrnila njena mama, se je morala Bahar soočiti s svojo preteklostjo, in spoznala je, da morda ni bila povsem takšna, ko se je spominja.

Druga sezona se je končala z veliko nesrečo

Sredi prve sezone je postalo jasno, da Sarp sploh mi mrtev, ampak je mislil, da je pravzaprav mrtva njegova družina. Bahar je čedalje bolj poglabljala svoj odnos s prijaznim Arifom, medtem ko je štrene mešala njena sestra Širin, bolestno ljubosumno dekle s psihičnimi motnjami. Druga sezona se je končala z dramatičnim dogodkom, ko se je težak tovornjak z vso silo zaletel v avto, v katerem so bili Bahar, Sarp, Hatice in Arif. V tretji sezoni tragična usoda tako ne bo prizanesla niti glavnim junakom v seriji.

Arif in Širin

V vlogi Bahar so gledalci vzljubili Özge Özpirinçci, ki je za odlično igro v Ženski prejela več nagrad, med njimi turško medijsko nagrado metulj. Nagrajena sta bila tudi otroška igralca, ki čustveni nadaljevanki dodata prav posebno noto, veliko pohval pa je v vlogi zadržanega Arifa prejel tudi Feyyaz Duman, turški igralec kurdskih korenin, ki je leta 2014 na sarajevskem filmskem festivalu za vlogo v filmu Pesem moje matere (Annemin Sarkisi) prejel srce Sarajeva.

Pred novo sezono Ženske bomo v ponedeljek, 15. junija, predvajali zadnji del druge sezone in se tako spomnili na dramatični zaključek dogajanja, ki se nadaljuje v tretji sezoni. Ta bo premierno na sporedu že v torek, 16. junija, ob 21. uri, po tekmi Prve lige Telekom Slovenije (Mura – Celje). Nove dele Ženske bomo sicer na Planetu spremljali od ponedeljka do petka ob 20. uri.

