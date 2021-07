To je pravi razlog za konec snemanja priljubljene serije

Nocoj ob 22. uri na Planet prihaja deseta in hkrati zadnja sezona priljubljene serije Havaji 5.0. Namigov, zakaj so priljubljeno serijo nehali snemati, je bilo več, vsekakor pa eden izmed njih ni bil slaba gledanost.

Serija je v desetih sezonah navduševala gledalce po celem svetu, vseeno pa v zakulisju ni bilo vedno vse rožnato. Prišlo je do nekaj sporov zaradi višine plač in zato so nekateri igralci zapustili serijo, nekateri zvezdniki pa so utrpeli tudi resnejše poškodbe. Glavni igralec Alex O'Loughlin je med snemanjem moral vzeti tudi kratek premor, da so se mu zacelile poškodbe.

In prav poškodbe naj bi bile glavni razlog, da se je glavni igralec odločil zaključiti s sodelovanjem v seriji. Potem ko je v prvi sezoni utrpel hudo poškodbo hrbta, si je v drugi sezoni poškodoval še ramo. Igralec je večkrat opozoril, da so pogosti intenzivni fizični napori med snemanjem serije pri njem pustili precejšnje posledice in kronične bolečine.

Zaradi protibloečinskih tablet, ki jih je potreboval, da je lahko nemoteno snemal serijo, pa se je nato boril še z odvisnostjo.

O tem, da bi zaključil s snemanjem serije zaradi posledic, ki jih je pustilo na njegovem telesu, je O'Loughlin razmišljal večkrat. O tem je govoril tudi nekaj let nazaj.

"Med snemanjem serije sem si izpahnil sem obe rami, poškodoval koleno in komolec. Imam tudi poškodbe več vretenc v vratu in hrbtu. Sem v razsulu in bilo je zelo težko. V prvih letih sem večino kaskaderskih vložkov odigral sam in to ni bila najboljša ideja. Fizične obremenitve z vsemi poškodbami in dolgimi snemalnimi dnevi iz leta v leto so terjale svoj davek. Serija je bila z vidika fizičnega napora zastrašujoča."

Po desetih sezonah se je igralcu iztekla tudi pogodba in odločil se je, da bo poslušal svoje telo in da je skrajni čas, da pri 43 letih zaključi z igranjem v tej seriji.

