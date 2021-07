Zaradi njene prepričljive igre so se začele pojavljati zanimive govorice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka do petka ob 16. uri lahko na Planetu spremljate eno najbolj priljubljenih mehiških telenovel vseh časov Prevare, v kateri je blestela venezuelska igralka s hrvaškimi koreninami Gabriela Spanic. Svojo vlogo je odigrala tako prepričljivo, da so se začele pojavljati govorice, da ni sama odigrala obeh vlog v tej seriji.

Gabrielo Spanic v seriji spremljate tako v vlogi glavne junakinje kot tudi v vlogi negativke. Zgodba namreč govori o sestrah dvojčicah, ki sta bili ločeni ob rojstvu. Igralka je pred kratkim povedala, da je bilo zanjo izjemno zahtevno nastopati v obeh vlogah, saj sta si lika povsem različna.

"Morala sem se naučiti, kako se vživeti in v sebi prebuditi bolj seksualno čakro za Paolo in čakro ljubezni ter srčnosti za Paulino," je pojasnila igralka, ki je v času snemanja serije štela 25 let.

Ob tem je še enkrat zanikala, da naj bi pri snemanju uspešnice sodelovala tudi njena sestra dvojčica Daniela Spanic. Govorice o tem so se pojavile leta 2000, saj se je mnogim gledalcem zdelo neverjetno, da bi nadarjena Gabriela uspela tako dobro odigrati dva lika, ki sta si povsem nasprotna.

Sestri dvojčici Gabriela in Daniela Spanic:

Priznala je še, da je imela na začetku snemanja serije nekaj težav tudi zaradi svojega izrazitega venezuelskega naglasa. Nato pa je po le nekaj mesecih povsem osvojila tudi mehiški naglas. Prav zaradi njene odlične igre je telenovela Prevare postala ena najuspešnejših časov, igralka pa ena najbolj iskanih in priljubljenih v Mehiki.

