Zvezdnik razkril, kako je bila videti njegova najslabša avdicija

Zanimivo je, da je zvezdniku najslabša avdicija prinesla prav vlogo Joeyja Tribbianija v seriji Prijatelji, po kateri je še danes najbolj znan.

"Spominjam se, da sem moral opraviti kar nekaj krogov avdicije. Preden sem se udeležil zadnjega, sem poklical prijatelja, da bi z mano vadil dialoge. Vprašal me je, ali serija govori o prijateljih in prijateljstvu. Odgovoril sem mu, da gre res za nekaj takega. 'No, potem pa morava ven na pijačo,' mi je odvrnil, jaz pa sem dejal: 'Ja, to je dobra ideja.'"

"Da skrajšam, sredi noči sem se zbudil v njegovem stanovanju in moral na stranišče," je pojasnil LeBlanc. "Vstal sem prehitro - ne morem verjeti, da to pripovedujem - in kar naenkrat se mi je stemnilo pred očmi. Z obrazom naprej sem padel na stranišče in z nosom udaril v rob straniščne školjke. Pri tem sem dobil veliko rano na nosu. Pogledal sem se v ogledalo in opazil, da krvavim. 'O, moj bog. Jutri moram na odločilno avdicijo, jaz pa imam na nosu veliko grdo rano.'"

Matt LeBlanc v seriji Epizode

Na avdiciji so ga nato vprašali, kaj se je zgodilo z njegovim nosom, igralec pa je povedal po resnici. Na njegovo srečo se je avtorici serije Prijatelji Marti Kaufmann zgodba s poškodbo zdela kot nalašč za Joeyjev lik in tako je Matt LeBlanc dobil vlogo, ki ga je izstrelila med največje zvezdnike.

