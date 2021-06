Jasna Kuljaj je obujala spomine, nato pa se je zgodilo tole #video

Priljubljena voditeljica je obiskala Koroško, kjer je tudi rojena in na katero jo vežejo zelo lepi spomini. Od tam se je oglasila svojim sledilcem na Instagramu in povedala, da jo je pred kratkim razveselila imenitna novica, da je kopališče, kjer je v otroštvu preživljala dolge poletne dneve, spet primerno za kopanje.

"Izvedela sem, da se v Ivarčkem jezeru spet lahko kopa. In če se da, verjemite, da bo to skok v vodo," je povedala, preden se je šla na lastne oči prepričat, v kakšnem stanju je jezero. Nad videnim je bila več kot očitno navdušena. "Gremo v kopalke," je ob tem zaklicala.

"In zdaj bom naredila nekaj, kar nisem naredila že 30 let, ker so ga zdaj končno uredili in se v njem lahko spet kopamo," so bile njene besede, preden se je s pomola pognala v vodo. Pri tem pa je pozabila, da ima na sebi sončna očala, ki bi lahko končala na dnu prekrasnega jezera. Ampak konec dober, vse dobro.

Več v zgornjem videu, ob katerega je na Instagramu zapisala: "Spomin na otroške dni ob Ivarčkem jezeru! V veliko veselje mi je, da so ta koroški biser po dolgih letih poštimali do te mere, da bo počasi spet zaživel! Nekoč smo na tem jezeru preživljali cela poletja, to je bilo ‘koroško morje’ 👙🕶☀️"

