Poletje z novo serijo Umori v gorah

Poletni večeri bodo prijetnejši tudi v družbi nove nemške kriminalne serije Umori v gorah (Watzmann ermittelt), v kateri zločine v idiličnem okolju nemških gora raziskuje nenavaden par detektivov, mladi in karizmatični Jerry Paulsen in starejši Benedikt Beissl, ki je navajen samostojnega dela in svoje rutine. Umori v gorah so v Nemčiji doživeli izredno dobro gledanost, zato trenutno snemajo že tretjo sezono.

Jerry, Benedikt in Johanna

Inšpektor Benedikt Beissl že vrsto let praktično samostojno vodi policijsko postajo v malem mestecu Berchtesgaden blizu avstrijske meje. A nadrejeni mu iznenada dodelijo novega sodelavca, ki je njegovo popolno nasprotje. Zgovoren sin Nemke in ameriškega vojaka Jerry Paulsen se prav tako znajde na povsem novem terenu, saj je prej delal v velikem Hamburgu.

Vse razlike med njima pa Beissla ne motijo tako zelo kot dejstvo, da se Jerry dobiva z njegovo hčerko Johanno, kar pomeni, da je novi sodelavec praktično njegov zet! Jerry gre s svojo osebnostjo in načinom dela okorelemu detektivu pošteno na živce, a ko morata skupaj sodelovati pri razreševanju umorov, morata svoje razprtije pustiti ob strani in se vsaj vesti kot prava profesionalca.

Nenavadni detektivski par in njune družinske vezi so podlaga za zabavno mešanico priložnostnega humorja in različnih kriminalnih primerov, ki jih vseskozi spremlja čudovit gorski svet. Gledalci bodo lahko v seriji tako pogosto videli idiličen pogled na Watzmann, tretjo najvišjo goro v Nemčiji. V glavnih vlogah igrata večkrat nagrajeni bavarski igralec Andreas Giebel in predstavnik mlajše generacije Peter M. Marton, ki je odraščal v Avstriji, medtem ko Johanno igra Ines Lutz, znanka iz serije Gorski zdravnik.

Na Planetu bomo lahko od ponedeljka, 28. junija, spremljali prvo sezono serije, Umori v gorah pa bodo sicer na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.