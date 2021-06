Filmska premiera meseca je Gringo

V nedeljo ob 19.45 bo na Planetu odbita akcijska komedija Gringo s Charlize Theron, Davidom Oyelowom in Joelom Edgertonom, v njeni prvi filmski vlogi pa bomo videli tudi Paris Jackson. Preobratov poln film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah, tudi v petek in soboto pa se bomo zabavali ob akcijskih komedijah.

Film Gringo, ki bo na Planetu v nedeljo, 27. junija, ob 19.45, je razburljiva mešanica črne komedije, napete akcije in dramatičnih spletk. Zgodba nas popelje v Mehiko, kamor je moral omikani poslovnež in nežna dušica Harold Soyinka dostaviti eksperimentalno tabletko marihuane, a se je znašel prepuščen na milost in nemilost svojim zahrbtnim kolegom doma, lokalnim mamilarskim šefom in tajnemu plačancu, ki je razcepljen glede moralnosti svojega početja. Harold tako prečka mejo med zglednim državljanom in iskanim zločincem, pri tem pa se v čedalje nevarnejšem položaju trudi ostati živ – in to na načine, ki sami od sebe vzbujajo vprašanje, ali je zabredel globoko prek meja svojih zmogljivosti ali je dejansko korak pred preostalimi.

Charlize Theron v filmu Gringo

Poleg Davida Oyelowa, ki je prevzel vlogo Harolda, v filmu igrajo tudi oskarjevka Charlize Theron, Joel Edgerton, Amanda Seyfried, Thandie Newton, Sharlto Copley in Paris Jackson v svoji prvi filmski vlogi. Charlize je film tudi producirala, režiral pa ga je Nash Edgerton, Joelov brat.

Gringo bo na Planetu v nedeljo ob 19.45 in bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Konec tedna bo na Planetu tudi sicer poln odličnih akcijskih komedij, v petek ob 21.15 bo na sporedu nepozabni Rowan Atkinson kot Johnny English 2, v soboto ob 19.45 pa nas bo zabaval film Svaka na patrulji (Ride Along), v katerem moči združita Ice Cube in Kevin Hart. Drugi je šolski varnostnik Ben, ki se zadnji dve leti poskuša dokazati dekletovemu bratu, odlikovanemu policijskemu detektivu Jamesu (Ice Cube), a ga ta ne jemlje resno. Ko Bena končno sprejmejo na policijsko akademijo, ga James povabi s seboj na službeno patruljo, da bi ga prestrašil in preveril, ali bo res zanesljiv zaščitnik njegove sestre. Priložnostna sodelavca pa se nepričakovano zapleteta v najnovejši Jamesov primer …

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.