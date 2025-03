Risanko z naslovom Hektorjevo odkritje je režiral Dino Krpan, pripovedovalec je Krešimir Mikić, projekt pa je nadzoroval eden od vodilnih avtorjev slovite Zagrebške šole animiranega filma. Hektorjevo odkritje je tretja nova risanka po vrsti, odkar so leta 2005 znova obudili serijo. Producentka in ustanoviteljica Združenja Profesor Baltazar Renata Brkić je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina dejala, da jih načrtujejo še deset.

Prilagojene današnjim otrokom

Nove risanke po njenih besedah ustvarjajo po jasnih pravilih avtorjev originalnega Baltazarja, so pa posodobljene in prilagojene današnjim otrokom ter nekoliko krajše. Sporočila so ostala enaka kot pred 50 leti, to so mir, nenasilje, varstvo okolja, dobrota in ustvarjalnost.

V zagrebški Scenoteki bodo poleg Hektorjevega odkritja prikazali tudi prvi dve risanki iz nove serije, Avgustova tretja sreča in Vrline iz globin, gledališče Tvornica lutaka pa bo izvedlo predstavo Profesor Baltazar – Pot okoli sveta.

Profesorja Baltazarja so snemali od leta 1967 do leta 1978 v Zagreb filmu. Oče lika je Zlatko Grgić, Baltazar pa je bil priljubljen tudi v Sloveniji. Skupno so posneli 59 epizod.

