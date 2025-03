Glavna junakinja Poklicanih je Aleša, agentka v centru 112 in nedavna ločenka, ki jo burnega večera med poplavami nepričakovano pokliče že dalj časa odsotna sestra Mia, da prijavi poplavo stanovanja. In to Alešinega stanovanja, saj je Mia računala, da se bo lahko začasno naselila pri njej.

Poglejte napovednik:

Spopadanje s povodnjijo

Njuna osebna zgodba, ki jo v prvem delu spoznavamo precej po ovinkih – tako kot tudi onidve previdno načenjata pogovore –, je zanimiva, vendar je v ospredju serije aktualno dogajanje v klicnem centru. Fokus prve epizode so namreč poplave med močnim deževjem, ki so jasen opomin na predlansko poletno povodenj, ki je opustošila Slovenijo.

Poklicani uporabi ta dogodek kolektivne travme z dobro mero taktnosti in občutka, saj so skozi klice, ki jih prejema Aleša, predstavljeni realistični problemi, na katere so naleteli ljudje, od poplave šotorišča, do zagozdenega jamarja, kjer situacijo še dodatno oteži dejstvo, da so poplavljeni tudi prostori jamarske reševalne službe.

Foto: TV Slovenija

Kako narediti telefonske pogovore napete?

Čeprav je televizija vizualni medij, je fokus serije na zvoku, saj skozi večino teh napetih trenutkov vidimo zgolj Alešo, ki sedi pred računalnikom s slušalkami na glavi in se trudi od klicateljev pridobiti ključne informacije ter jih pomiriti, da ne zapadejo v paniko. Scenarij Ize Strehar , režija Žige Virca in montaža Špele Morenc Škulj poskrbijo, da je dogajanje ves čas napeto in da stiske ljudi delujejo pristno, čeprav jih o tem zgolj slišimo pripovedovati.

Svoje seveda naredi tudi dobra igra. Alešo igra Lara Vouk, njeno sestro Mio pa Suzana Krevh, ki smo jo nedavno videli v še dveh serijah na TV Slovenija, Kaj + Ester za vedno in Protagonistkah . V Poklicanih so se tudi za klicatelje potrudili najti izrazne igralce, med drugim Marušo Majer, Branka Jordana, Evo Jasenovac in Jožico Avbelj, kar nedvomno pripomore k izgradnji napetega vzdušja.

Foto: TV Slovenija

Ali je serija Poklicani vredna ogleda?

Poklicani je šele pri prvi epizodi, a ta je postavila visoke obete za naprej. Ali bo seriji uspelo obdržati vseh osem epizod, bomo še videli. Že iz napovednika je znano, da se bo Mia pridružila Aleši v klicnem centru 112, tako da bo njuna dinamika vsekakor v ospredju. Igralki sta odlični in razmerje med njunima junakinjama je zanimivo, a ključno vprašanje je, kako bo serija vzdrževala primerljivo napetost primerov klicateljev, kot jo je vzpostavila v prvi epizodi. Glede na do zdaj prikazano sta Iza Strehar in Žiga Virc ustvarjalni dvojec, ki to zmore, in glede na uspeh prve epizode ni dvoma, da bo ta podvig spremljalo veliko gledalcev.

Poklicani



TV Slovenija 1 ob nedeljah zvečer



Režija: Žiga Virc

Igrajo: Lara Vouk, Suzana Krevh, Tine Špik, Manca Dorrer, Andraž Jug, Ana Urbanc, Uroš Potočnik, Špela Rozin, Nataša Burger.

Žanr: Drama, srhljivka.

Preberite še: