Prvi počitniški teden je TV Slovenija 2 ob večerih na spored uvrstila najstniško nadaljevanko Kaj + Ester za vedno, ki se ukvarja s številnimi za mlade ključnimi temami na humoren način. Serijo so pospremili z Binglanjem – pogovori z mladostniki o konkretnih tematikah iz posamezne epizode, kjer ti sproščeno delijo svoje poglede na dogajanje in lastne izkušnje. Kombinacija serije in pogovorov je odličen paket, kot ga lahko pričakujemo od javne televizije. A skorajda bi ostali brez.

Kaj + Ester za vedno sta razvila Tosja Flaker Berce in Andraž Jerič kot scenarij za serijo, pri čemer je delni razvoj financiral Slovenski filmski center. Flaker Berce je prevzel režijo, Jerič pa prek svoje produkcijske hiše Temporama produkcijo serije, ki ob začetku ustvarjanja še ni imela dogovorjene TV-mreže. Jerič pove, da je komercialna televizija sprva pokazala nekaj zanimanja, a so se vseeno raje začeli dogovarjati s TV Slovenija. Tam je bilo več razumevanja, a kot razloži Martina Peštaj, urednica Uredništva otroških in mladinskih oddaj na TV Slovenija: "Za odkup pravic za predvajanje smo se začeli dogovarjali kmalu po nastanku serije, pa ga takrat nismo izpeljali do konca."

Iz serije v film

Serija je tako obtičala v nekakšnem purgatoriju, a so pri Temporami verjeli v ustvarjeno vsebino in se odločili za drugačen pristop. Nenazadnje se je kmalu po koncu snemanja začel meteorni vzpon glavnega igralca Bojana Cvjetićanina, sicer pevca priljubljene skupine Joker Out, vse bolj pa se je uveljavljala tudi stranska igralka v filmu Diana Kolenc , ki je za svoj naslednji film Opazovanje prejela nagrado vesna za najboljšo glavno vlogo.

Kot je v intervjuju za Siol.net razložil režiser Tosja Flaker Berce, so režiserja Luko Marčetića, avtorja uspešnice Pr' Hostar, povabili k sodelovanju pri montaži posnetega materiala v celovečerni film. Tako so ga skrajšali za dobrih štirideset minut in se osredotočili na osrednjo zgodbo, ki pa kljub naslovu ni romanca o Kaju in Ester, temveč o njunem razhodu, kar nenazadnje izvemo že v prvem kadru. Film je nato prišel v kino konec leta 2023 pod nekoliko drugačnim naslovom: Kaj pa Ester? in našel svojo publiko, vendar kljub Cvjetićaninovi priljubljenosti ni podiral rekordov. To ponovno dokazuje, da je najstniška publika tista, ki jo je pri ustvarjanju vsebin res najtežje ujeti.

Foto: Temporama

Romanca, ki se začne z razhodom

Zdaj imamo serijo. Ta bo na sporedu šest zaporednih večerov ob 21. uri in bo vključevala dodatne niti zgodbe ter več humornih zastranitev, kot jih je bilo v filmu. Po vsaki epizodi bo na vrsti Binglanje, kar Martina Peštaj razloži, da je "izpeljanka iz izraza 'binge watching', gledanja serij na mah". Skozi pogovor bodo mladi spregovorili o temah, ki jih doživljajo Ester, Kaj in njuni vrstniki. Za vodenje te oddaje so na TV Slovenija vpoklicali pomoč z druge strani ceste. "Z mladimi se bo pogovarjala voditeljica podkasta Rožnata dolina na Valu 202 Katja Stojnić, v debati pa bodo sodelovali mladi iz projekta Za in proti, zavod za kulturo dialoga ter dijaki z Gimnazije Poljane," razloži Peštaj.

Serija spremlja naslovna junaka, ki se v uvodni sceni na zadnji dan osnovne šole razideta, nato pa se prvi dan srednje šole na Esterino presenečenje ponovno srečata. Kaj je fant velikih romantičnih gest in otožnega izraza ter tako v trenutku postane priljubljen med preostalimi dekleti, ki posledično izločijo Ester, čeprav tudi ona najde asa v rokavu. Zgodba spremlja tudi njune vrstnike in nekatere odrasle, ki se spopadajo z lastnimi težavami, in čeprav je osrednji element absurdni humor, vseeno z resnostjo prikaže ključne vidike odraščanja.

Foto: Temporama

Binglanje z mladimi

Ko so serijo umeščali v program TV Slovenija in pripravljali Binglanje, so te teme tudi natančno identificirali. Martina Peštaj jih kar našteje: "Vstop v srednjo šolo, socialna vključenost in izključenost, prijateljstvo, ljubezen in zlomljeno srce ob razhodu, predsodki, sprejemanje drugačnosti, špricanje pouka, zabave, alkohol in droge, odnosi s starši, telesna samopodoba, spolnost in privolitev, spletna varnost." To so teme, ki jih mladi nato predebatirajo s Katjo Stojnić v Binglanju. "Mladi so nas s svojim sproščenim nastopom in razmišljanjem navdušili, moram pa dodati, da se v oddaji pogovarjajo tako, kot se med sabo tudi v vsakodnevnem življenju, torej v slengu, v katerem je precej angleških besed," razloži Peštaj.

Binglanje s Katjo Stojnić Foto: RTV Slovenija

Serija se uvršča v žanre komedije, odraščanja in romance, pri čemer se ne izogiba postavljanju tudi bolj kočljivih vprašanj, kar je med obiskom kina razburilo nekatere gledalce. Odločitev TV Slovenija, da vse to kontekstualizira z Binglanjem, ki prikaže, kako jih vidijo resnični mladi, je odličen in dobrodošel dodatek ter pripomore k dialogu med generacijami, predvsem med otroci in starši. Leto dni po prelomni in nagrajeni seriji oddaj in podkastov Prvič je nacionalka tako ponovno dokazala, da je v službi javnosti.

