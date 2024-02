Kaj dejansko je orgazem?

Prvič je večplastno zasnovan projekt, v katerem se mladi pogovarjajo o temah, povezanih s spolnostjo, ljubeznijo, odraščanjem in spremembami, ki jih doživljajo. Pogovor je nemoderiran in iskren, vmes pa je zmontiran še studijski del, v katerem voditeljica Neža Prah Seničar o temi oddaje izpraša še slavne goste, ki z lastnimi izkušnjami pripomorejo k detabuizaciji tematik. Med drugim so o svojih izkušnjah spregovorili Domen Valič, Ema Kozin, Leopold I., Tina Vrbnjak in Jurij Zrnec.

Poglejte napovednik:

Televizijski seriji, ki bo na sporedu ob ponedeljkih ob 20.30, se bo pridružila še radijska ob sredah ob 20. uri na Prvem programu Radia Slovenija. Ta bo vključevala daljše pogovore z mladimi in bo na voljo tudi kot podkast, tematike posameznih epizod pa bodo predstavljene tudi skozi članke na spletnem portalu za mlade skit. Avtorici serije sta Neža Prah Seničar in Urška Henigman, ki sta pred tem na RTV Slovenija naredili že serijo videoblogov Slovar spolne vzgoje, tokrat pa sta koncept razvili s pomočjo Špele Kuclar, ki je režirala vse epizode.

V prvi oddaji je gost Domen Valič, ki s sproščenostjo in humorjem odlično popestri dogajanje, izkaže pa se tudi voditeljica Neža Prah Seničar, ki mu ne pusti dihati. Foto: Blaž Plut

Zavrti steklenico

Koncept je dinamičen in zabaven, predvsem pa deluje pristno. V prvi epizodi z naslovom Šok je tema pogovora šok ob telesnih spremembah, ki jih mladi doživijo v puberteti. V segmentih z mladimi vidimo sproščene mladostnike, ki sedijo za mizo in se pogovarjajo ter brez moderatorja drug drugemu postavljajo podvprašanja. Za odprtje debate uporabljajo priljubljeno igro zavrti steklenico, ki tukaj deluje tako, da tisti, ki ga steklenica "izbere", vzame listek iz kupa vprašanj in ga zastavi preostalim.

Skupine obsegajo od dva do pet članic in članov ter so zastavljene tako, da so bodisi raznolike bodisi tematske. Zadnje je posebej dobrodošlo, saj se denimo v pogovoru med trans osebo, drêgico (tj. osebo moškega spola, ki se oblači v žensko, angl. drag queen) in lezbijko odprejo bolj podrobna vprašanja, kot bi sicer naravno vzniknila v pogovoru. Vseeno so ne glede na sestavo posamezne skupine dialogi vedno iskreni in odkriti.

Smeh je pol zdravja in mladi sogovorniki ga ne uporabljajo zgolj za prebijanje nelagodja. Foto: Adrian Pregelj

Zrela perspektiva in spolna vzgoja

Studijski del epizode, v katerem se Prah Seničarjeva pogovarja s slavnimi, poda tematiki in vprašanjem, s katerimi se ukvarjajo mladi, perspektivo bolj zrele osebe. Voditeljica dodatno spodbuja karizmatičnost in odprtost gostov, ki se sproščeno in poglobljeno razgovorijo o lastnih izkušnjah. Ta segment osredotoči in prizemlji pogovore mladih ter dodatno pokaže, da sta odraščanje in spolnost temi, ki ju vsaka generacija mladih odkriva na novo in pri tem naleti na iste zagate in težave, ki jih mora premagati.

Posledično se seveda lahko vprašamo, kako je s spolno vzgojo v slovenskih šolah. Več kot očitno mladi ne dobijo dovolj informacij in kot ugotovimo v studijskem delu, to ni nič novega. Po trenutni zakonodaji so podrobnosti glede te tematike, ki je vključena v različne predmete, odvisne od posameznih učiteljev oziroma profesorjev, kar seveda pomeni, da so številni mladostniki deležni zgolj rudamentarnih in striktno bioloških informacij, brez pogovorov o čustvih in odnosih.

Tudi profesionalna boksarka Ema Kozin se razgovori o spolnosti. Foto: Adrian Pregelj

Mladi so v redu

Vendar že ob ogledu prve epizode ugotovimo, da stanje ni katastrofalno. Vsaka debata, vsaka interakcija med mladimi razkrije, da so zvedavi in željni naučiti se nove stvari, da so pripravljeni sprejemati drugačnost, da se zavedajo, koliko se še morajo naučiti o življenju. Predvsem pa, da si želijo drug drugemu pomagati, in to brez kakršnegakoli pokroviteljstva ali zatiranja. Resda so ustvarjalci serije pred kamere pritegnili najbolj odprte in iskrene mlade, tiste, ki jim že tako ni nerodno, vendar sta njihovi pristnost in iskrenost povsem navdušujoči. In najbrž ni dvoma, da bodo to prepoznali tudi mladi gledalci, ki jim je ta serija namenjena.

V celotni debati o RTV Slovenija in njenem financiranju so vedno najbolj vroče debate o informativnem programu, ki pravzaprav predstavlja relativno majhen del programa in poslanstva nacionalne televizije. A vsebine, kot je Prvič, so brez dvoma med najpomembnejšimi v smislu nacionalnega interesa, saj spodbujajo debato, odpirajo meje in zapolnjujejo praznine, ki jih pušča izobraževalni sistem. In prav bi bilo, da se novo vodstvo nacionalke in njenega svéta zaveda tudi, kako pomembna skupina so mladi.

Leopold I. resda ni fašist (kot pravi v svoji pesmi Nesen), je pa med oddajo Prvič šokiran. Foto: Adrian Pregelj

