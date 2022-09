Igralec razkril, zakaj mu je bilo snemanje tega filma v velik užitek

Nocoj si boste lahko ob 21.40 na Planetu ogledali komedijo z naslovom Ugani, kdo pride na večerjo (Guess Who). V njej bosta poleg Zoe Saldana v glavnih vlogah nastopila tudi Ashton Kutcher in Bernie Mac, ki vsak zase slovita po svojih komičnih vlogah. Kaj pa se je zgodilo, da sta morala na snemanju stopiti ob bok drug drugemu?

Komedija Ugani, kdo pride na večerjo (Guess Who) pripoveduje zgodbo o Percyju Jonesu (Bernie Mac), ki se rad pohvali, da ima vedno prav, sploh glede blaginje njegove družine. Hčerka Theresa (Zoe Saldana) ga tako povsem iztiri, ko mu predstavi svojega novega fanta Simona Greena (Ashton Kutcher), za katerega se izkaže, da je belec in s tem vse drugo, kar je za hčerko želel Percy. Njegova glavna misija tako postane, da hčerki dokaže, da je njen izbranec prevarant.

Ashton Kutcher in Zoe Saldana. Foto: IMDb Ashton Kutcher, ki je s svojimi komičnimi vlogami zaslovel v filmski industriji, je bil v preteklosti na snemanjih vedno obdan s svojimi sovrstniki. Na snemanju komedije Ugani, kdo pride na večerjo (Guess Who) pa je stopil ob bok takrat 20 let starejšemu komedijantu Bernieju Macu. Ashton je priznal, da sprva ni vedel, kaj naj od svojega soigralca na snemanju pričakuje, saj za povrh igrata v filmu kot glavna nasprotnika.

A skrbi so bile zaman, saj je Ashton razkril, da sta se na snemanju izjemno dobro ujela: "Bernie je bil moj učitelj, prijatelj, oče in nekdo, s katerim sem se lahko v vsakem trenutku dobro nasmejal. Vsak dan sem odšel v službo in se učil od enega največjih mojstrov komedije. Že samo to mi je bilo v velik užitek. Za povrh je še vedno skrbel zame, me spraševal za mnenje in mi iz dneva v dan dokazoval, da mu je mar zame ter da mi stoji ob strani. Do njega gojim neizmerno spoštovanje."

Je pa glavni igralec priznal, da se z Macom ni mogel niti približno kosati v plesu. "Na področju plesa me je povsem dotolkel. Sam namreč res ne znam dobro plesati. Če se moram samo prestopati po ritmu, mi to še nekako uspeva, takoj ko moram začeti migati z boki, pa se zgodba konča. Bernie je na snemanje prišel, odplesal, in to je bilo to, jaz pa sem moral vložiti res veliko truda," je iskreno dejal.

Ashton Kutcher in Bernie Mac. Foto: IMDb

Navkljub temu, da sta si bila na snemanjih zelo blizu, pa se Mac in Kutcher nista veliko družila po tem, ko so ugasnili kamere. "Z mislimi sva bila vedno pri tem, kako še kaj popraviti v filmu ali kako narediti določene prizore še bolj smešne. Obenem sva veliko pozornosti posvečala temu, da bi film dejansko sporočal to, kar mora. Zagotoviti sva želela, da to ne bi bila samo še ena komedija, ki gledalcu ne bi dala nič drugega, kakor uro in pol smeha. Najino druženje se je tako vedno dotikalo le dela," je razkril Kutcher.

V zaključku je Ashton še dodatno pojasnil, kakšno sporočilo tako film pravzaprav prinaša: "Dotika se razmerja med različnima rasama in spodbuja tovrstno raznolikost. Obenem je zgodba predstavljena na smešen način, a z določenimi prizori še vedno vzbuja rahlo nelagodje. Mislim, da je to ključno, saj tovrstna razmerja tudi v resničnem svetu še vedno niso brezpogojno sprejeta povsod. Poleg tega pa se lahko z zgodbo poistoveti vsak zaljubljen človek, saj vedno v razmerju nastopi čas, ko mora spoznati partnerjevo družino. Prav tako pa mora tudi vsak starš videti, kdo je osvojil srce njihovega otroka."

