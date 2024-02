Poglejte, kdo je med klicem v sili presenetil Godlerja #video

V nocojšnji oddaji si obetamo še en odličen dosežek in visok znesek za dobrodelno organizacijo, ki jo je izbral tokratni VIP-tekmovalec. Vse pa ne bo šlo povsem gladko in naš nekdanji vrhunski športnik se bo pri enem od vprašanj odločil za obliko pomoči klic v sili.

Ko je voditelj Jure Godler vprašal Darka Đurića, kdo je na drugi strani telefonske zveze, je ta odgovoril, da je to prijatelj Boštjan, zato voditelj niti malo ni sumil, da bo zaslišal zelo znan glas. Prav zato je bil zelo presenečen, ko se je na telefon oglasil njegov dober prijatelj, stand up komik in pisatelj Boštjan Gorenc - Pižama. "Darko je rekel, da potrebuje širino in sem nesebično priskočil na pomoč," se je ob tem pošalil Pižama. Izsek zabavnega dogajanja iz nocojšnje oddaje si lahko pogledate v zgornjem videu.

Ali je bil klic v sili tokratnemu VIP-tekmovalcu v pomoč in kakšen znesek je prislužil Rotary klubu Ljubljana Carniola, izveste v nocojšnji oddaji Milijonar.

Kviz Milijonar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 19.50! Ne zamudite!

