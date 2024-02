Poglejte prve utrinke nove sezone šova Poroka na prvi pogled #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi sezoni šova Poroka na prvi pogled sta gledalce navdušili, že kmalu pa se priljubljeni šov na Planet vrača z novimi ljubezenskimi zgodbami novih ženinov in nevest, ki se bodo prvič videli šele pred matičarjem ter nato pred kamerami nadaljevali skupno zgodbo. Tudi v novi sezoni bomo na poti iskanja prave ljubezni spremljali šest parov, mladoporočencem pa bodo znova pomagali trije strokovnjaki.

Psihologa in psihodiagnostika Timoteja Strnada smo spoznali že v prvih dveh sezonah, pri vzpostavljanju partnerskega odnosa in svetovanju pri izzivih skupnega življenja pa mu bosta tokrat pomagali partnerska terapevtka Špela Gornik ter publicistka Sonja Javornik.

V zgornjem videu si že lahko ogledate prve utrinke nove sezone, ki bo postregla s čustvenimi vrtinci, iskrenimi metuljčki zaljubljenosti in dramatičnimi preobrati oziroma kot je napovedala strokovnjakinja Špela Gornik: "Za tretjo sezono Poroke na prvi pogled gledalkam in gledalcem predlagam, da na kavč namestijo varnostne pasove, ker to bo kot vožnja z vlakcem smrti. Povedano po domače, premetavalo vas bo."

Slovenska različica šova Poroka na prvi pogled se z novo ekipo strokovnjakov in šestimi novimi pari na Planet vrača KMALU.

