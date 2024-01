Ali veste, da je tudi ta priljubljena igralka igrala v tej seriji? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka do petka ob 18.45 lahko na Planetu spremljate legendarno turško serijo Sulejman Veličastni. Danes se na Planetu začenja tretja sezona, v kateri bo nastopila tudi igralka, ki so jo slovenski gledalci vzljubili v nepozabni turški seriji Mama.

Temnolaska, ki je bila leta 2000 prva spremljevalka na izboru za mis Turčije, je doživela pravo slavo v televizijskih serijah. Slovenske gledalce je še posebej očarala v čustveni seriji Mama, ki ste jo lahko spremljali na Planetu in v kateri je igrala fotografinjo, ki se odloči rešiti trpinčeno deklico in ji omogočiti boljše življenje.

Pred tem je lepa igralka zaigrala tudi v kultni seriji Sulejman Veličastni, ki jo trenutno lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 18.45.

V tretji sezoni, ki se danes začenja na Planetu, je Cansu Dere igrala lepotico Firuze, novo sužnjo v haremu, ki je povsem očarala sultana. Očarala je tudi turške gledalce, saj je z njenim prihodom gledanost strmo narasla.

Igralka je sicer lani februarja poskrbela za velik preplah med svojimi oboževalci, saj so se po potresu, ki je močno prizadel Turčijo in Sirijo, začele pojavljati govorice, da je pogrešana in celo mrtva.

Stvar je bila iz dneva v dan bolj zaskrbljujoča, saj o igralki ni bilo ne duha ne sluha in se ni oglašala niti na družbenih omrežjih. Kasneje se je izkazalo, da je igralka živa in zdrava in da je v tem času delala kot prostovoljka na območjih, ki jih je prizadel potres.

