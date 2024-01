Tekmovalec se je znašel v položaju, v katerem si nihče ne bi želel biti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot prvi bo v nocojšnji oddaji na vroči stol kviza Milijonar sedel tekmovalec Benjamin iz Zaloš, ki je v uvodnem pogovoru z voditeljem Juretom Godlerjem razkril zanimivo prigodo z maturantskega izleta. Med enim od postankov je namreč avtobus pot nadaljeval kar brez njega. Nekaj časa so potrebovali, da so spoznali, da ga ni na avtobusu, skupno pa so morali narediti kar 40 kilometrov več.

"Ja na avtobusu sem seveda pustil telefon in denarnico, nikoli več ne grem brez tega z avtobusa, in je potem kar trajalo, da sem jih uspel priklicati," je razložil tekmovalec.

Voditelj ga je, glede na to, da je bila takratna situacija verjetno vse prej kot prijetna, vprašal, če ga je bilo ob tem strah, da ga ne bodo več našli. "Ne, meni je bilo strašno smešno," je v smehu odgovoril tekmovalec, ki se bo nocoj preizkusil v kvizu s petnajstimi vprašanji. Več v zgornjem videu.

