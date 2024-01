Poglejte, kaj je tekmovalka obljubila voditelju, če osvoji glavni dobitek #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj se na Planet z novo sezono vrača kviz Milijonar z voditeljem Juretom Godlerjem. Čakajo nas zanimiva vprašanja, novi tekmovalci in tudi veliko smeha, za kar bo poskrbela tudi prva tekmovalka v novi sezoni kviza. Voditelju je namreč razkrila, kaj bi storila, če bi osvojila glavno nagrado.

Gospa Tereza iz Kranja, ki bo prva tekmovalka v novi sezoni Milijonarja, je povedala, da obožuje kvize in križanke ter tudi, da je od nekdaj pela v zboru.

"Boste kaj zapeli, če dobite sto tisoč evrov?" se je ob tem pošalil vedno zabavni voditelj Jure Godler. "Za sto tisoč evrov lahko pojem ves dan, če hočete," je odvrnila simpatična tekmovalka, ki je s tem nasmejala voditelja in tudi občinstvo v studiu. Več v zgornjem videu. Ali ji je dosežek res uspel, preverite v nocojšnji oddaji Milijonar ob 19.50 na Planetu.

Šov Moj dragi zmore lahko od zdaj spremljate na Planet 2

V terminu od ponedeljka do srede, v katerem boste od zdaj lahko spremljali kviz Milijonar, je bil do zdaj šov Moj dragi zmore. Ta se seli na Planet 2, kjer ga boste lahko spremljali ob petkih, sobotah in nedeljah ob 21. uri.

Legendarni kviz Milijonar se na Planet vrača NOCOJ ob 19.50. Na sporedu bo od ponedeljka do srede. Ne zamudite!

