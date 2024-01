Igralka v novi turški seriji navdušuje s svojo lepoto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka Melis Sezen v seriji Nemogoča ljubezen (Gulcemal), ki kmalu prihaja na Planet in ki jo boste lahko spremljali od ponedeljka do petka ob 16. uri, igra Devo, ki je popolno nasprotje glavnega lika Gulcemala, ki ga igra Murat Unalamis.

Foto: promocijsko gradivo

Igralka je svojo prvo vlogo v televizijskih serijah odigrala pri devetnajstih letih. Čeprav je nastopila v kar nekaj serijah in filmih, je resneje nase opozorila z glavno vlogo v turški uspešnici Sadakatsiz. S tem si ji na široko odprla vrata v svet turških filmov in serij. Tako je prišla tudi do glavne vloge v seriji Prepovedana ljubezen (Gulcemal).

Igralka pa ne navdušuje samo na televizijskih ekranih in filmskih platnih, ampak je zelo priljubljena tudi na družbenih omrežjih. Samo na Instagramu ima trenutno več kot 2 milijona sledilcev. Z objavami pogosto požanje navdušenje, saj se lepotica lahko pohvali tudi z izjemno izklesano postavo. Nekaj njenih objav z Instagrama najdete spodaj.

Novo turško serijo Nemogoča ljubezen boste na Planetu lahko spremljali od ponedeljka do petka ob 16. uri. Prvič že v ponedeljek, 29. januarja. Ne zamudite!

