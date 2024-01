Ob odličnem glasbenem šovu se boste zdaj lahko zabavali dvakrat tedensko

Odbita oddaja Kdo si ti? Zvezde pod masko ponuja odlično glasbeno zabavo v maskah. Za sproščeno vzdušje dodatno poskrbi mojster preobrazb in voditelj oddaje Klemen Slakonja, ki v vsaki oddaji navduši tudi s svojim pevskim nastopom. Izvrstno krmari tudi med jezičnimi člani dveh zvezdniških ekip, ki med seboj tekmujeta, katera bo pravilno uganila več imen znanih Slovenk in Slovencev, ki se skrivajo pod maskami.

V prvi oddaji so nastopile maske čebele, šopka rož, šahovske figure kralja in koruze, ki so presenetile z odličnimi in izjemno dovršenimi nastopi.

Zvezdniški ekipi sta doslej razkrili tri maske. Čebelica je bila Sanja Grohar, pod masko kralja se je skrival Jernej Tozon, v maski razkošnega šopka pa je bila Raiven. Nerazkrito je ostalo, kdo se skriva pod masko koruze, zato bomo to masko v nadaljevanju oddaje še lahko videli na odru.

Oddaja bo odslej na sporedu dva večera zapored v petek in soboto. V dveh večerih bomo ponovno spoznali štiri nove maske. Tokrat bodo Saša Lendero, Milan Gačanovič - Gacho in Mimi Inhof ter Zvezdana Mlakar, Jasna Kuljaj in Miha Hercog ugibali, kdo se skriva pod masko babuške, pande, slike in laboda.

Zabavna oddaja šova Kdo si ti? Zvezde pod masko bo odslej na sporedu v petek in soboto ob 20. uri.

