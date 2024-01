Pri poročnem šovu se je zgodila ta sprememba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V peti sezoni ameriške različice šova, ki je na Planetu na sporedu od ponedeljka do srede po oddaji Moj dragi zmore, spremljamo štiri neveste. Vsaka od njih druge tri povabi na svojo poroko, te pa poročno slavje ocenijo glede na poročne obleke, prizorišče, hrano in splošno izkušnjo.

Foto: Planet TV

V vsaki oddaji spoznamo štiri nove neveste in vsaka poroka je posebna in edinstvena, seveda pa vedno ne gre vse kot po maslu. Ker vsaka nevesta ve, da napak na poroki preostale neveste ne bodo spregledale in bodo zato hitro kaznovane z nižjimi ocenami, je prisotne še več napetosti.

Tista, ki na koncu osvoji največ točk, je nagrajena z nepozabnimi medenimi tedni na mondeni lokaciji, zato tekmovalnosti med nevestami ne manjka.

Za vse, ki z veseljem spremljajo to oddajo, pa imamo odlične novice. Gledalci bodo zabavni šov še naprej lahko spremljali od ponedeljka do srede po oddaji Moj dragi zmore, le da bosta odslej vsakokrat na sporedu kar dva dela.

Šov Štiri poroke lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede po oddaji Moj dragi zmore. Vsakokrat bosta na sporedu po dve epizodi. Ne zamudite!

