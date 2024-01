Tako se je razpletla prva kolesarska dirka svetovne serije v novi sezoni

Kolesarska dirka po Avstraliji (Santos Tour Down Under), ki ste jo lahko spremljali na Planet 2, velja za enega največjih dogodkov v začetku sezone mednarodnega kolesarskega koledarja. Po šestih etapah je v skupnem seštevku slavil Stephen Williams. Že čez nekaj dni boste na Planet 2 lahko spremljali Dirko po Savdski Arabiji, na kateri bo od Slovencev nastopil vsaj Luka Mezgec.

Avstralska kolesarska dirka Santos Tour Down Under velja za enega največjih dogodkov v začetku sezone mednarodnega kolesarskega koledarja. Tudi tokrat so se na dirki merila številna moštva, ki jih sicer spremljamo na vseh največjih kolesarskih dirkah, in kolesarski zvezdniki, kot so Julian Alaphilippe, Filip Gana, Simon Yates in Caleb Ewan.

Prva kolesarska dirka svetovne serije v novi sezoni se je končala z zmago britanskega kolesarja moštva Israel Premier Tech Stephena Williamsa, ki je v zadnji etapi dirke po Avstraliji na najlepši način ubranil skupno vodstvo. Z zmago se je razveselil največjega uspeha v karieri.

Slovenskih kolesarjev na dirki ni bilo, zagotovo pa jih bomo lahko spremljali na Dirki po Savdski Arabiji. Na domači dirki svojega moštva bo od Slovencev nastopil vsaj Luka Mezgec. Dirko po Savdski Arabiji boste ljubitelji kolesarstva od 30. januarja lahko spet spremljali na Planet 2.

Dirko po Savdski Arabiji boste lahko spremljali od torka, 30. januarja, do sobote, 3. februarja, na Planet 2.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in YouTube.