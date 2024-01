Na južni polobli se začenja sezona kolesarskih dirk in s tem tudi prenosi na Planet 2. Od torka do nedelje boste lahko na Planet 2 spremljali 24. Dirko po Avstraliji, na kateri se bodo merila tudi nekatera najbolj znana imena kolesarskega sveta. Na avstralskih cestah se bodo na šestih etapah med drugim preizkusili kolesarski asi Julian Alaphilippe, Filipo Gana, Simon Yates, Caleb Ewan in drugi.

Posnetke etap si boste na Planet 2 lahko ogledali vsak dan od 15. do 17. ure, s komentarjem pa jo bosta pospremila športni komentator Damjan Medica in strokovni sokomentator Andi Bajc, ki je nekdanji profesionalni kolesar in bo lahko gledalcem ponudil tudi nekoliko drugačen pogled na dogajanje na kolesarski dirki.

Foto: promocijsko gradivo

V oddaji Jutro na Planetu sta pojasnila, kaj si gledalci lahko obetajo od Dirke po Avstraliji in kako bodo videti posamezne etape. V oddaji je bilo govora tudi o slovenskih kolesarjih in njihovih načrtih za sezono, katere vrhunec bo Dirka po Franciji, na kateri se bodo za zmago spopadli največji zvezdniki tega športa, vključno s Slovencema Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem.

Športni komentator Damjan Medica je še razkril, da ljubitelje kolesarstva podobno kot lani tudi v letošnjem letu na Planet 2 čaka kar nekaj prenosov kolesarskih dirk. Že konec januarja si boste na Planet 2 lahko ogledali Dirko po Savdski Arabiji, na kateri bomo imeli Slovenci zagotovo vsaj enega predstavnika, Luko Mezgeca. Več v zgornjem videoposnetku iz oddaje Jutro na Planetu.

