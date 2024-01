Na Planet prihaja nov poročni šov

V peti sezoni ameriške različice šova, ki bo na Planetu na sporedu od ponedeljka do srede zvečer, bomo spremljali štiri neveste. Vsaka od njih bo druge tri povabila na svojo poroko, te pa bodo poročno slavje ocenile glede na poročne obleke, prizorišče, hrano in splošno izkušnjo.

To bo nevesti, ki se bo pripravljala, da stopi do oltarja, povzročalo še dodaten stres in vedno ne bo šlo popolnoma vse po načrtu ter kakor si je med dolgimi pripravami na najpomembnejši dan v njenem življenju zamislila.

Ko bodo vse štiri poroke mimo, bomo izvedeli, kakšne ocene so neveste druga drugi namenile. Seveda bodo nekatere pri tem tudi zelo preračunljive.

Tista nevesta, ki bo na koncu prejela največ točk, bo postala zmagovalka. Za nagrado bosta z izbrancem odpotovala na luksuzno poročno potovanje na eksotično destinacijo.

Format oddaje, ki so ga najprej snemali v Angliji in nato kmalu tudi v Združenih državah Amerike, je bil pri gledalcih zelo dobro sprejet, zato so tudi nekatere druge države, vključno z Avstralijo, Kanado, Finsko in Poljsko, posnele svoje različice.

Šov Štiri poroke boste na Planetu lahko spremljali od ponedeljka do srede po oddaji Moj dragi zmore. Prvič že v ponedeljek, 15. januarja.

