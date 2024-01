Nevesta po šovu poskrbela za preobrazbo: tako je videti zdaj #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu ujamete od ponedeljka do srede ob 21.40, so na vrsti še zadnje odločitve. Že nocoj bomo izvedeli, ali se bosta prva para odločila zvezo nadaljevati tudi zunaj ljubezenskega eksperimenta. Svojo odločitev bosta nocoj sporočila tudi Duncan in Alyssa. Ta je po koncu šova navdušila spremembo svojega videza. Poglejte, kako je videti zdaj.