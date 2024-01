Gledalci zgroženi nad nevesto, sestra jo brani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.40, je pred udeleženci ključna faza eksperimenta – obisk partnerjev v domačem okolju. Ta izziv je poskrbel za še posebej veliko nemira v zvezi Alysse in Duncana, saj je 35-letnica šele zdaj razkrila, da se bosta po eksperimentu lahko videvala le ob sredah in vsak drugi konec tedna.